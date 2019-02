Atacado autocarro que transportava deputados venezuelanos

#Atención La Dip. @MariMagallanesC |Denunció el ataque que recibió la caravana de diputados que se traslada a la Ciudad de San Cristóbal Estado Táchira. #22Feb pic.twitter.com/fOERqYPaJ8 — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) February 22, 2019





O ataque ocorreu às 03:55 da manhã de sexta-feira, 22 de fevereiro.



#Atención Caravana de diputados que se traslada a la ciudad de San Cristóbal Táchira, fue atacada por dos objetos contundentes a la altura de Guanare, Estado Portuguesa, uno de este hirió de gravedad al chófer de la unidad. https://t.co/8H8sqE8OYz pic.twitter.com/YPjLebrkTn — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) February 22, 2019

Um autocarro que transportava deputados da Assembleia Nacional da Venezuela foi atacado, esta sexta-feira, na cidade de Araure, segundo comunicou a deputada Mariela Magallanes na rede social Twitter, onde anunciou também que dois motoristas ficaram feridos, já tendo sido transportados para o hospital.Os deputados iam a caminho da cidade de San Cristobal, no estado de Táchira, perto da fronteira com a Colômbia. No vídeo publicado por Magallanes, a deputada explica que uma pedra foi atirada ao autocarro e que esta atingiu um dos motoristas.