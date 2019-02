Um sismo de 7.7 de magnitude na escala de Richter atingiu, esta sexta-feira, o Equador - fazendo-se ainda sentir em outros dois países vizinhos. Segundo o Serviço Geológico dos EUA, o abalo foi sentido também no sul da Colômbia e no norte do Peru.O epicentro teve lugar a cerca de 224 quilómetros da cidade de Ambato, Peru, e há indicação da ocorrência de várias réplicas.Não há indicação de vítimas ou danos materiais.