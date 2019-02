Jardim Zoológico criticado por promover jogo da corda contra leão

O jardim zoológico de Plymouth, em Inglaterra, está a ser alvo de duras críticas por vender aos visitantes a hipóteses de realizarem um "jogo da corda" com um leão.

O jardim zoológico de Plymouth, Inglaterra, situado no sudoeste de Inglaterra, está a ser alvo de múltiplas críticas por promover um "jogo da corda" com um leão e cobrar 15 libras (17,25 euros) por cada sessão. A notícia foi avançada pelo The Guardian e a indignação dos ativistas tem sido notória.

O jogo consiste no seguinte: os interessados pagam o montante estipulado e recebem a hipótese de puxar, da boca do leão, um pedaço de carne atado a uma corda que atravessa as redes da jaula que o enclausura. Além do leão, chamado Jasiri, os visitantes podem também fazê-lo com um tigre.



Eis um tweet, partilhado por um orgulhoso participante que descreve a experiência como tendo sido "absolutamente incrível".

Em declarações prestadas ao Plymouth Herald, o dono do jardim zoológico, Benjamin Mee, afirma que os animais "adoram" estas atividades que se resumem a "exercícios enriquecedores que mimetizam a vida na natureza".

No entanto, um movimento empenhado em condenar estes jogos já deu sinais de vida. A ativista Sue Dally, por exemplo, criou uma petição, assinada por mais de 2.000 pessoas , em que denuncia as práticas do jardim zoológico por se assemelhar a um "circo".