Caixão vai percorrer cinco cidades em seis dias: o que se sabe sobre o funeral de Ali Khamenei

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Quatro meses depois da sua morte, começam no sábado, dia 4, as celebrações fúnebres de Ali Khamenei, antigo líder supremo do Irão. O corpo do aiatola já chegou à Grande Mosalla, uma mesquita em Teerão, e estará em câmara ardente até segunda-feira, dia 6. Depois, o caixão vai percorrer várias cidades, até ser sepultado na quinta-feira, dia 9.

Previsto para março, mas adiado devido à guerra, espera-se que o funeral seja o maior da história do Irão. O complexo religioso entretanto já está coberto de bandeiras do país, bandeiras negras como sinal de luto e retratos de Khamenei.

Por cima do caixão, observa-se um turbante preto - símbolo usado pelos clérigos que acreditam ter descendência do profeta Maomé - sobre um lenço que simboliza os ideais revolucionários. Ao lado do caixão, encontram-se outros de familiares que também morreram a 28 de fevereiro, nomeadamente uma das filhas, um genro, uma nora e uma neta.

Antes das cerimónias oficiais, decorrerá esta sexta-feira, dia 3, um evento privado para representantes iranianos e líderes internacionais. Está confirmada a presença de figuras do Paquistão, Arménia, Tajiquistão, Geórgia, Turquia, Índia, China, Rússia, Afeganistão e Bangladesh.

O cortejo fúnebre vai percorrer as ruas de Teerão na segunda-feira, ao longo de 12 quilómetros. Na terça-feira, chegará à cidade sagrada de Qom. Passará ainda por Najaf e Kerbala - os grandes centros xiitas do Iraque - e só na quinta-feira, dia 9, será sepultado, em Mashhad – perto da sepultura do Imã Reza - uma figura importante no Irão.

Ainda não está confirmada a presença do filho e sucessor de Khamenei, Mujtaba Khamenei. Ferido nos mesmos ataques que mataram o pai, o atual líder não tem aparecido publicamente.

Teerão parou em função do funeral. O aeroporto foi parcialmente encerrado e, na segunda-feira, estará fechado totalmente, bem como centros comerciais e empresas. Um vasto perímetro da cidade entretanto já está interdito por carro e há uma grande presença policial nas ruas.

O funeral ocorre numa fase de elevada tensão, num contexto de frágil cessar-fogo entre EUA e Irão. O acordo provisório alcançado em junho criou um prazo de 60 dias para negociar os termos de um acordo de paz para pôr fim à guerra no Irão.

Ali Khamenei foi o líder supremo que mais tempo governou o Irão desde a fundação da República Islâmica, em 1979, durante quase quatro décadas. Morreu a 28 de fevereiro, aos 86 anos, na sequência do ataque dos Estados Unidos e de Israel.

Quando o líder supremo antecessor a Khamenei, Ruhollah Khomeini, morreu, em 1989, milhões de iranianos saíram às ruas para a despedida. Geraram-se confrontos, dos quais resultaram oito mortos e 11 feridos. Há uma preocupação de que a situação se possa repetir no funeral de Khamenei.

Com Luana Augusto