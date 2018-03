Assad conquista várias localidades a rebeldes em Ghouta

As forças leais ao regime sírio e seus aliados tomaram nas últimas horas o controlo a facções rebeldes de seis localidades em Ghouta Oriental.

As forças leais ao regime sírio e seus aliados tomaram nas últimas horas o controlo a facções rebeldes de seis localidades em Ghouta Oriental, junto a Damasco, segundo a agência oficial síria Sana.



Em causa estão as localidades de Al Nashabiya, Autaya, Hazarna, Hush al Salahiya, Hush al Fadaliya e Furzat, numa ofensiva que causou "grandes perdas" junto dos rebeldes, ainda segundo a mesma fonte.



A informação da agência síria refere ainda que a localidade de Al Nashabiya ficou muito destruída, nomeadamente em termos de habitações de civis e infraestruturas, culpando os "ataques dos grupos terroristas" pela destruição.



Organizações internacionais têm acusado o regime sírio de atacar deliberadamente estas zonas, o que Damasco nega.



Segundo um repórter da televisão Al-Ikhbariyah TV, as tropas sírias no terreno foram apoiadas nesta tomada de controlo por ataques aéreos.



A organização não-governamental Observatório Sírio dos Direitos Humanos também informou que pelo menos doze membros das forças leais ao governo sírio morreram hoje num contra-ataque da facção rebelde Exército do Islão, em que este recuperou "grandes partes" de Al Shifunía, em Ghouta Oriental, que no sábado tinha sido controlada por Damasco.



O Observatório também anunciou no sábado a captura de Autaya por forças leais ao presidente da Síria, Bashar al-Assad.



Desde o início dos combates em Ghouta Oriental, em 24 de Fevereiro, pelo menos 76 membros das forças leais ao regime e seus aliados perderam a vida, bem como 43 combatentes do Exército do Islão.



Desde 18 de Fevereiro, Ghouta Oriental é alvo de ataques da aviação da Síria e da Rússia, que tiraram a vida a pelo menos 642 civis, de acordo com o Observatório.



Os civis têm-se refugiado em abrigos subterrâneos para fugir dos combates e bombardeios em Ghouta.