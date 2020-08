Entre os violentos protestos na Bielorrússia, as mulheres têm saído à rua para exigir a saída do presidente Alexander Lukashenko. Vestidas de branco e com flores nas mãos, pedem a outras que se juntem a elas, no estrangeiro e no próprio país. Segundo a Reuters, chamam-lhes "Mulheres de Branco". Organizaram protestos em Minsk, mas também na Alemanha, Polónia, Bélgica, Ucrânia e Rússia.Desde 9 de agosto que os protestos se sucedem, com mais de 7 mil pessoas detidas e pelo menos duas pessoas morreram. Centenas de milhares de pessoas enchem as ruas, e, nas redes sociais, foram partilhados vídeos de agressões por parte da polícia e relatos de tortura nas cadeias.Natallia Kharytaniuk, tem 35 anos e é professora de inglês. À Reuters, relatou que se juntava aos protestos todos os dias, vestida de branco, e que o faria enquanto a situação no seu país não mudasse. "Este movimento de mulheres foi um tal choque e uma surpresa, e todas de nós, mulheres, perguntamos onde é que esteve toda a gente todo este tempo", contou Natallia, que tem um filho de sete anos, à Reuters."Isto não é só sobre política. É sobre vida familiar, é sobre relacionamentos com maridos. Temos uma sociedade muito patriarcal mas quando a revolução terminar isso terá que mudar", garante.Outra manifestante, Natalia, nunca tinha participado numa manifestação, mas juntou-se quando viu outras mães a planear protestos em aplicações.Primeiro, sentiu-se assustada, mas isso mudou quando viu muitas mulheres juntarem-se aos protestos pacíficos, aconselhando-se umas às outras para levar sacos do lixo com elas e comida e água para partilhar."Nunca tinha visto tanta solidariedade entre mulheres antes, visto que somos bastante passivas mas agora estamos muito unidas", disse Natalia à Reuters via telefone. Vive em Minsk com o marido e três filhos. "As mulheres não querem ficar só em casa e fazer sopa. Ver tantas mulheres vestidas de branco, a sorrir e com flores, foi inspirador e agora acredito que as mulheres na Bielorrússia terão algo mais importante.""Queremos eleições em que possamos confiar e todos os prisioneiros libertados - e quanto mais mulheres em todo o lado se juntem a nós, melhor", afirma.Em todo o mundo, as mulheres juntam-se sob a hashtag #she4belarus.Hanna Staehle, de 34 anos, juntou-se às manifestantes em Bruxelas. "Não podemos só observar e ver isto acontecer sem fazer nada. Já não se trata só da eleição mas da segurança de pessoas que estão a protestar sem violência. Temos que fazer pressão sobre a Europa."Alexander Lukashenko diz ter vencido o sexto mandato com 80% dos votos, apesar de estar há 26 anos no poder.A candidata da oposição, Svetlana Tsikhanouskaya, fugiu para a Lituânia e pediu uma recontagem dos votos. A par de Tsikhanouskaya, outras duas mulheres tornaram-se símbolos da resistência a Lukashenko: Veronika Tsepkalo, que também fugiu da Bielorrússia, e Maria Kolesnikova, que se mantém em Minsk e pede novas eleições.