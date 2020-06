Christian Brueckner, o alemão que é suspeito de estar envolvido no desaparecimento de Madeleine McCann, em maio de 2007 na Praia da Luz, é suspeito em vários outros casos que envolvem crimes sexuais e desaparecimento de crianças. As autoridades alemãs estão a investigar o envolvimento deste homem com o desaparecimento de Maddie e outras cinco crianças e ainda a violação de três mulheres além daquela pela qual está a cumprir pena de prisão.

Brueckner é ainda suspeito no desaparecimento de outras cinco crianças além da jovem inglesa: Inga Gehricke, Tristan Brubach, Claudia Ruf, Peggy Knobloch, Claudia Ruf e René Hasee (também ele desaparecido da Praia da Luz, no Algarve, em 1996).

Inga Gehricke

Inga Gehricke, conhecida como a Maddie alemã, desapareceu em 2015 na Alta Saxónia, na Alemanha. A criança desapareceu a 2 de maio de 2015 sem deixar rasto durante um passeio em família. Na altura, Brueckner tinha adquirido uma propriedade em Neuwegersleben, na Saxónia-Anhalt, a 90 quilómetros do local onde Inga desapareceu.

Tristan Brubach

As autoridades alemãs suspeitam que Brueckner tenha estado envolvido também no desaparecimento do jovem Tristan Brubach, que tinha 13 anos quando desapareceu, em 1998, em Frankfurt.

Tristan desapareceu de um parque em frente à estação de comboios Frankfurt-Höchst e o seu corpo foi encontrado por crianças num túnel conhecido localmente como túnel de Liederbach.

Claudia Ruf

De acordo com o jornal alemão Bild, as autoridades alemãs estão ainda a investigar a possível ligação entre o suspeito e o homicídio de Claudia Ruf, aos 11 anos, na Alemanha, em 1997.

A menina alemã foi encontrada morta há 24 anos. O caso foi recuperado em novembro de 2019 após um período de suspensão.

Peggy Knobloch

Outro desaparecimento a que as autoridades estão a tentar ligar o alemão é ao rapto e homicídio de Peggy Knobloch. A menina de nove anos desapareceu na Baviera a 5 de maio de 2001, quando seguia o caminho da escola para casa.

O cadáver da criança foi encontrado 15 anos depois, no dia 2 de julho de 2016, numa floresta na Turíngia, no mesmo país.

René Hasee

René, um menino de 6 anos, natural de Elsdorf, Alemanha, estava de férias com a família em Aljezur, a 40 quilómetros da Praia da Luz, quando desapareceu a 21 de junho de 1996, depois de correr para o mar.

O seu corpo nunca foi encontrado. Com os novos desenvolvimentos no caso de Madeleine McCann, um investigador alemão ligou ao pai de René, para lhe dizer que o caso do desaparecimento do filho iria ser reaberto.





Investigadores alemães afirmam ter provas de que Maddie está morta Os investigadores da polícia alemã "têm provas" de que a menina britânica Madeleine McCann, desaparecida em 2007 em Portugal, está morta, disse, esta quarta-feira, um porta-voz da Procuradoria de Brunswick, na Alemanha.







As gravações de três mulheres a serem violadas

De acordo com um acórdão judicial do tribunal de Braunschweig, na Alemanha, citado pelo jornal Expresso, dois ex-cúmplices de Brueckner revelaram à polícia, durante uma investigação a um caso de violação de uma norte-americana na Praia da Luz em 2005, que tinham encontrado, em 2006, as gravações de três violações a diferentes mulheres, alegadamente perpetuadas por Brueckner, possivelmente quando este residiu em Portugal entre 1996 e 2007. Como as imagens da câmara de vídeo nunca apareceram, não puderam ser usadas como prova contra o homem que a justiça alemã, portuguesa e britânica suspeitam ser o autor do rapto de Madeleine McCann. O tribunal escreveu apenas que os relatos por parte dos dois ex-cúmplices eram credíveis.

O Expresso revela que os dois ex-cúmplices contaram ao juiz aquilo que viram nos vídeos de alegadas violações a três pessoas. Em nenhuma dessas filmagens aparecia a norte-americana que foi violada na Praia da Luz em 2005. Brueckner foi condenado a 7 anos e meio de prisão na Alemanha por este crime, em dezembro do ano passado, depois de a Polícia Judiciária ter enviado as informações sobre este crime à polícia federal alemã.

Uma das vítimas era uma mulher de 75 anos que foi amarrada à cama e vendada. Terá sido alvo de sucessivas violações por parte do alemão.

O suspeito referiu ainda a existência de um segundo vídeo em que o alemão surgia a ter relações sexuais não consentidas com uma jovem amarrada a um poste de madeira na sala de estar da antiga casa no Algarve de Brueckner.

Segundo um outro ex-cúmplice de Brueckner, o terceiro vídeo mostrava o homem a violar uma mulher de cerca de 50 anos e que falava em italiano.

A autocaravana com fatos-de-banho infantis

As autoridades alemãs encontraram em 2016 a auto-caravana que terá sido usada por Brueckner algures perto de 2007. Segundo a Spiegel TV, a caravana estava estacionada num terreno que o suspeito tinha comprado há seis anos perto de uma fábrica abandonada em Neuwegersleben. Dentro do veículo foram encontrados fatos-de-banho de criança, apesar de o alemão não ter filhos conhecidos.

Foram também encontradas, entre ossos de cadáveres de cães, seis pens com cerca de oito mil imagens de crianças vítimas de abuso sexual.





Suspeito de raptar Maddie investigado por homicídio de outra criança na Alemanha Autoridades de Frankfurt estão a investigar a ligação do suspeito alemão ao homicídio de Tristan, uma criança de 13 anos que desapareceu em 1998, devido a semelhanças com um retrato-robô desenhado na altura. - Portugal , Sábado.







Sobre essa caravana, um conhecido do alemão revelou ao Daily Mail que Brueckner tinha-se gabado do potencial da sua carrinha para esconder crianças. "Posso transportar miúdos, crianças, neste espaço. Drogas e crianças, posso transportá-los nesta carrinha, há um espaço seguro na carrinha, ninguém pode encontrá-los. Ninguém pode apanhar-te", ter-se-á gabado o homem.

As autoridades alemãs revelaram, no âmbito de um dos processos, que o suspeito de 43 anos de idade, alegadamente, fantasiava com o rapto e o abuso sexual de menores, com base em mensagens que este trocou num chat de conversação, em 2013.

Brueckner, que está preso em Kiel, na Alemanha, a cumprir pena por tráfico de droga e abuso sexual de menores, terá dito a um conhecido, numa conversa através do Skype, em setembro de 2013, que queria "apanhar uma coisa pequena e usá-la durante dias", segundo reportou o Der Spiegel.

O homem, de 43 anos, atualmente a cumprir pena de prisão na Alemanha, terá vivido no Algarve entre 1995 e 2007, tendo a polícia revelado que registos telefónicos o colocam na área da Praia da Luz no dia em que Maddie McCann desapareu.

Madeleine McCann desapareceu no dia 3 de maio de 2007, poucos dias antes de fazer quatro anos, do quarto onde dormia juntamente com os dois irmãos gémeos, mais novos, num apartamento de um aldeamento turístico, na Praia da Luz, no Algarve.