De trinta em trinta segundos as luzes que iluminam o documento acendem-se, o que permite que o visitante consiga observar o pedaço de manuscrito, mas também evita que este sofra danos. Só assim é possível que o público tenha acesso a este documento.



O manuscrito em exposição versa sobre a história de Noé e do dilúvio divino e propõe uma versão alternativa à história conhecida. Na versão bíblica Deus ordena a Noé que abandone a arca onde transportava todos os animais à face da Terra. No exterior, o patriarca fez um sacrifício em honra de Deus. Ora, no fragmento do apócrifo do Génesis o que é dito é que o sacrifício não foi feito fora da arca, mas sim no seu interior, revela Roitman.



"O objectivo é expor o manuscrito original, mas tendo sempre em mente que o nosso dever é preservá-lo para as gerações futuras ", disse ainda o comissário.



Os oito rolos que fazem parte dos Manuscritos do Mar Morto foram descobertos em 1947, por pastores de cabras, nas cavernas de Qumran, no Mar Morto e datam de um período entre o terceiro século antes de Cristo e o primeiro século a.C.

