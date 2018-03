Nikolas Cruz, o jovem de 19 anos que matou 17 pessoas num liceu em Parkland, no estado norte-americano da Flórida, tem recebido cartas de fãs na prisão onde está detido. Entre a correspondência estão ainda fotografias "sugestivas".

A maior parte das mensagens de apoio a Nikolas Cruz são escritas por "raparigas adolescentes, perfeitamente normais", refere o Independent. O atirador recebeu postais de apoio, fotografias "sugestivas" e cartas de encorajamento na prisão de Broward County.

Estás numa posição complicada, Nik, e isso é algo que eu percebo porque já passei por isso", pode ler-se numa carta, avançada pelo jornal. "Se precisares de alguma coisa, eu posso enviar-te por correio. Só tens de pedir. Se precisares de falar, eu vou ouvir", diz outra das cartas enviadas a Cruz.

O advogado de Nikolas, Howard Finkelstein, afirma estar "assustado" com as "pervertidas" demonstrações de afecto. "Nunca vi nada assim. Estou preocupado", disse.

"Quando vi uma fotografia tua na televisão, alguma coisa me fez sentir atraída por ti", escreveu uma rapariga de 18 anos, do Texas. "Os teus olhos são tão bonitos e as sardas que tens na cara tornam-te muito giro", referia ainda a carta, enviada num envelope decorado com corações. Também uma mulher enviou a Nikolas Cruz nove fotografias de teor erótico.

"Nos meus 40 anos de advocacia, nunca vi tantas cartas a serem enviadas a um arguido", disse o advogado. "Toda a gente recebe umas quantas, eventualmente, mas nunca nada deste género".

A prisão de Broward County explicou que apenas a correspondência enviada para a prisão de "conteúdo sensível" é devolvida ao remetente – os reclusos apenas recebem algumas cartas. "Lemos-lhe algumas mensagens mais religiosas que desejavam que a sua alma entrasse em contacto com Deus, mas não o fizemos (nem iremos fazer) com mais nenhuma carta", garantiu Howard Finkelstein.