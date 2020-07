Apreendidas 13 toneladas de cabelo humano nos EUA que terá sido cortado a prisioneiros

Nos EUA, é a segunda vez este ano que a alfândega apreende cabelo que se suspeita pertencer a prisioneiros.

No porto de Nova Iorque/Newark, nos Estados Unidos, foram apreendidas 13 toneladas de produtos de beleza. Entre eles, foi encontrado o que se suspeita ser cabelo humano retirado a pessoas obrigadas a trabalhos forçados ou detidas numa zona da China.Segundo o canal norte-americano CNN, a apreensão ocorreu esta quarta-feira, dia 1. O material veio de Xinjiang, China. Aqui, vivem 11 milhões de uigures, uma minoria étnica muçulmana que está a ser alvo de perseguição na China.Os EUA estimam que mais de um milhão de uigures tenham sido detidos em campos, onde são "sujeitos a tortura, tratamento cruel e desumano como abusos sexuais e físicos, trabalhos forçados e morte", indica a CNN. Há testemunhos de pessoas que estiveram detidas nos campos e relatam ter sofrido a tortura do sono, de falta de comida e de injeções forçadas.Em junho, foi noticiado que o governo chinês está a adotar medidas drásticas para reduzir as taxas de natalidade entre membros da minoria étnica chinesa de origem muçulmana uigur, enquanto incentiva casais da maioria Han a terem mais filhos.