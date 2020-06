A polícia brasileira realizou várias buscas a casas e escritórios de aliados de Jair Bolsonaro como parte de uma investigação ao financiamento de comícios anti-democráticos de apoio ao presidente do Brasil.Foram emitidos 21 mandados de busca, que visaram Daniel Silveira, deputado federal, e Allan dos Santos, blogger conservador, entre outros. Santos e Silveira anunciaram as buscas nas redes sociais, indica a agência noticiosa Reuters.Esta segunda-feira, foram detidos ativistas pró-Bolsonaro ligados ao grupo 300 do Brasil, que lideraram uma marcha com tochas à porta do Supremo Tribunal em maio.Os apoiantes de Bolsonaro foram para as ruas quase semanalmente para desafiar as medidas de confinamento devido à pandemia do novo coronavírus e pediram a intervenção militar para fechar o Congresso e o Supremo Tribunal, que vêem como obstáculos.Bolsonaro esteve presente em vários dos protestos, mas não é visado pela investigação. O presidente é um antigo capitão do exército e já elogiou várias vezes o golpe militar de 1964, que instaurou a ditadura no país.A tensão entre o Supremo Tribunal e o presidente brasileiro tem subido enquanto o país vive o pior surto de Covid-19 fora dos Estados Unidos, que já matou 44 mil pessoas. Bolsonaro tem sido criticado por ter minimizado a gravidade da doença, criticado os especialistas e desafiado as regras de distanciamento social colocadas em vigor por governadores e presidentes de câmara.Flávio Bolsonaro, senador e filho do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, está a ser investigado pelo Ministério Público do estado do Rio de Janeiro. Na semana passada, o Ministério Público Federal (MPF) do Brasil confirmou que foram encontrados "fortes indícios da prática de crime de lavagem de dinheiro" por Flávio Bolsonaro.Segundo o site G1, os indícios recaem ainda sobre Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, a sua mulher, devido à compra e venda de três imóveis na Zona Sul do Rio.Esta informação surge num parecer do procurador da República que foi feito para decidir sobre a competência para investigar o caso. O G1 adianta que dois imóveis foram vendidos de novo com 200% de valorização.