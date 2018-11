Muitos pais assustam-se com os interesses dos filhos, sejam eles quais forem. A grande preocupação é a pouca maturidade que eles têm para decidir a área vocacional, no 9.º ano, e o curso que querem seguir, no 12.º. Por isso é que recorrem cada vez mais à orientação vocacional.Há mais de uma década que Eneia Bexiga acompanha jovens que procuram o seu caminho profissional, sobretudos os universitários que não estão satisfeitos com os cursos que escolheram. Para esta psicóloga de 41 anos, natural de Montemor-o-Novo, "o mais importante é identificar algo que tenha a ver com a personalidade da pessoa, algo de que se goste, porque quando se gosta a dedicação é maior".

Não saber que área seguir é a principal frustração de muitos adolescentes?

A decisão é muitas vezes vivida com ansiedade, angústia e frustração. Mas também curiosidade, sobretudo por estarem envolvidos numa teia de mudanças internas e externas do período da adolescência, que implica a construção da identidade pessoal – momento em que começam a responder à questão "quem sou eu?" e, em simultâneo terem de decidir quanto à identidade vocacional/profissional – onde têm de responder à questão "o que eu quero ser?". Costumo dizer aos jovens e às famílias que ter dúvidas não é um problema. A orientação vocacional é um percurso onde o/a jovem se sente acompanhado por um psicólogo que com ele vai explorar o autoconhecimento, os interesses vocacionais, os valores, as habilidades, recursos cognitivos, bem como a exploração do mundo exterior. A escolha é o momento final desde percurso e é sempre algo solitário.