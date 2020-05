Covid-19: Antigo diretor de campanha de Trump vai cumprir pena de prisão em casa

O antigo chefe de campanha de Donald Trump durante a campanha foi libertado da prisão por precaução quanto à propagação do novo coronavírus. Paul Manafort, condenado em março a mais de sete anos de prisão por fraude fiscal e ligado a uma conspiração entre a Rússia e o Partido Republicano para interferir na campanha presidencial americana de 2016, irá cumprir o restante tempo da sua pena em isolamento domiciliário.

De acordo com a ABC News, Paul Manafort foi libertado do estabelecimento prisional de FCI Loretto, no estado da Pensilvânia, na manhã desta quarta-feira. Um dos seus advogados de defesa confirmou que o antigo chefe de campanha presidencial de Trump havia sido colocado em isolamento domiciliário.

Manafort, de 71 anos, foi condenado a três anos e 11 meses de prisão a 7 de março do ano passado, por fraude fiscal e bancária relacionada com o seu trabalho de consultoria para políticos ucranianos. Cinco dias depois, recebeu mais 43 meses de prisão por conspiração.

Na altura, as sentenças dadas foram muito inferiores às pedidas pelo Departamento de Justiça norte-americano, que referia uma pena que chegava aos 24 anos de prisão para o consultor político e ex-advogado.

A condenação que Manafort irá agora cumprir na sua casa não está, no entanto, relacionada diretamente com o papel que teve como diretor da campanha presidencial de Donald Trump, embora tenha desencadeado uma investigação por parte do procurador especial Robert Muller sobre suspeitas de ingerência russa nas eleições dos EUA.

Noutro processo, este pendente, Manafort está a ser investigado por alegado conluio entre a campanha eleitoral de Trump e o Governo da Rússia durante as eleições presidenciais de 2016, por ter mentido aos investigadores depois de se ter disponibilizado para colaborar em troca de uma redução da pena.