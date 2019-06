Manuel Vicente, antigo vice-presidente de Angola, e o general Hélder Vieira Dias, "Kopelipa", entregaram ao Estado angolano a participação que ambos detinham no Banco Económico (que sucedeu ao BES/Angola) através da sociedade Lektron SA. O anúncio desta entrega foi feito pela Procuradoria-geral da República (PGR) de Angola num comunicado para prestar contas sobre a utililização, nos últimos anos, de fundos públicos para financiar empresas privadas.

Através do documento da PGR angolana ficou a saber-se que Vicente, "Kopelipa" e um terceiro general, Leopoldino do Nascimento, beneficiaram de empréstimos da Sonangol, empresa pública angolana para a exploração de petróleo, para entrarem no capital do Banco Económico com 30,98%. O antigo vice-presidente de Angola e o homem forte da casa militar de José Eduardo dos Santos constituíram a empresa Lektron, que recebeu 125 milhões de dólares da Sonangol. Como forma de pagar a dívida, indica o comunicado da PGR, "a empresa Lektron procedeu a entrega voluntária das participações sociais ao Estado Angolano".

Já Leopoldino do Nascimento, accionista do Banco Económico com 19,9% das acções, beneficiou de um empréstimo de 53,2 milhões de dólares da Sonangol. Até à data, a Geni reembolsou a petrolífera em 23,6 milhões, estando em falta com 29,5 milhões de dólares. Segundo o Ministério Público de Angola, "a empresa Geni S.A, assumiu o compromisso de proceder o pagamento da dívida e caso não o faça, o Serviço Nacional de Recuperação de Activos em representação do Estado instaurará imediatamente o procedimento cautelar de arresto das referidas participações sociais.

Outra das situações reveladas pela PGR prende-se com o Grupo Suninvest S.A- Investimentos, Participações e Empreendimentos, S.A, liderado por Ismael Diogo da Silva, antigo presidente da Fundação Eduardo dos Santos, detido em setembro de 2018 por suspeitas de peculato, mas entretanto libertado. O MP angolano anunciou ter avançado com uma providência cautelar para a "entrega imediata das fábricas de medicamentos nas Províncias de Luanda e Benguela", tendo o tribunal procedido a entrega das mesmas ao Estado.

Joaquim Duarte David, antigo director geral da Sonangol e antigo ministro das Finanças e da Indústria, é outros dos alvos do Serviço Nacional de Recuperação de Activos. A sua empresa, a Fábrica de Cimento do Cuanza Sul, recebeu 820 milhões da Sonangol, não pagando nada até à data. "Tendo em conta o interesse nacional e o facto de a mesma estar em funcionamento pleno, o Estado decidiu celebrar um contrato de regularização da dívida onde estarão devidamente salvaguardados os seus interesses e a manutenção dos postos de trabalho", referiu a PGR angolana.

Se Joaquim Duarte David manteve na sua esfera a fábrica de cimentos, acabou por perder três sociedades têxteis: Fábrica de Tecidos (Mahinajethu-Satec), a Fábrica Têxtil de Benguela (Alassola-África Têxtil) e a Nova Textang II em Luanda. O Ministério Público avançou com um pedido de arresto das empresas. Tudo porque através de uma linha de crédito do Japan Bank Internacional foi concedida uma linha de crédito superior a mil milhões de dólares, um financiamento que está a ser pago pelo próprio estado angolano. O banco BAI concedeu ainda um financiamento de cerca de 13 mil milhões de kwanzas (34 milhões de euros) com garantia do soberana, que nunca foram pagos, estando agora o próprio estado angolano a pagar.

Em abril, recorde-se, a diretora nacional dos Serviços de Recuperação de Ativos da (PGR) de Angola, Eduarda Rodrigues já tinha adiantado que, infelizmente, ao abrigo da Lei de Repatriamento de Recursos Financeiros, não houve qualquer entrega voluntária de capitais.

"Isto estava entregue às instituições financeiras. Quem tivesse retirado de forma ilegal proveitos e benefícios do Estado, tinha seis meses para o devolver a qualquer instituição financeira em Angola, desde que estivesse sob superintendência do Banco Nacional de Angola (BNA). Mas o facto é que, na prática, não tivemos notícias de repatriamento voluntário de capitais", disse Eduarda Rodrigues.

"Talvez não se acreditasse que avançássemos para a fase coerciva. O facto é que não aconteceu. Mas estamos aqui para trabalhar e dar o nosso melhor e acreditamos que vamos recuperar muitos ativos", disse. Eduarda Rodrigues disse que foram recuperados já, em recursos financeiros - além dos 2,3 mil milhões de dólares (2.000 milhões de euros) e cerca de mil milhões de dólares (870 milhões de euros) em património do Fundo Soberano de Angola - dentro do país 2.400 milhões de kwanzas (6,6 milhões de euros), 19,3 milhões de dólares 16,8 milhões de euros) e uma pequena quantia de 143 euros. Do estrangeiro, o Estado angolano conseguiu recuperar 3,5 milhões de euros, 477.200 dólares (415 mil dólares) e 10,2 milhões de reais (2,3 milhões de euros).