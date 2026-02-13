Andaluzia reduz para 3.065 os desalojados mas continua com 89 estradas cortadas e atinge quase12.000 ocorrências

Desde o início da vaga de tempestades consecutivas, a comunidade registou um total de 11.876 incidentes, 129 esta quinta-feira, e 98 estradas permanecem encerradas ao tráfego.

O número de pessoas desalojadas na Andaluzia diminuiu para 3.065, a maioria na província de Cádiz, segundo a Agência de Emergências daquela comunidade espanhola, a região mais afetada pelas tempestades.



Espanha também foi afetada pelas tempestades AP

No entanto, a Agência de Emergências da Andaluzia (EMA) alerta, em comunicado que o Plano de Emergência perante o Risco de Inundações na Andaluzia (PERI) mantém-se ativo face ao agravamento do tempo previsto desde a meia-noite desta quinta-feira, com avisos laranja e/ou amarelo por chuva e vento em toda a região.

Esta situação foi abordada na reunião do Centro de Coordenação Operativa Integrada (Cecopi) realizada esta quinta-feira, liderada pelo conselheiro da Saúde, Presidência e Emergências, Antonio Sanz, como diretor do plano.

Por províncias, as evacuações concentram-se principalmente em Cádiz (2.581), seguidas de Málaga (245),Córdoba (87), Granada (79), Jaén (59), Huelva (oito) e Sevilha (seis).

Além disso, o número de cenários ativos foi reduzido de oito para seis após o encerramento de San Roque (Cádiz) e El Palmar (Sevilha), e as ocorrências nessas zonas baixaram para 43.

As salas do 112 geriram 129 emergências, elevando para 11.876 o total desde 27 de janeiro, devido aos efeitos da chuva e do vento.

Cádiz continua a ser a província mais afetada, com 2.545 ocorrências, seguida de Jaén (2.069), Sevilha (1.989), Granada (1.654), Málaga (1.227), Córdoba (1.125), Almería (744) e Huelva (523).

Entre as emergências coordenadas durante quinta-feira destaca-se o aviso de deslizamento de um barranco sobre um edifício em Pradollano em Monachil (Sierra Nevada, Granada) sem registo de danos pessoais, enquanto os serviços de emergência procederam à retirada preventiva das pessoas que se encontravam em quatro apartamentos.

Um total de 131 elementos da EMA Infoca interveio durante esta quinta-feira em várias localidades da comunidade para atender e mitigar os efeitos das tempestades.

Os elementos da EMA Infoca trabalharam em nove intervenções distintas, sobretudo na remoção de árvores em Olvera, El Gastor e La Alcaidesa (Cádiz), Palma del Río (Córdoba), Los GuáGuájares e Montefrío (Granada) e Marbella (Málaga).

O titular da Consejería de Saúde, Presidência e Emergências, Antonio Sanz, comunicou no Comité Consultivo do Plano desta tarde que atualmente permanecem ativados um total de 362 Planos Territoriais de Emergência Local (PTEL) em toda a comunidade, "número que não só demonstra a magnitude da emergência, mas também a insistência vital que o Governo Andaluz tem dado às tarefas de planeamento e prevenção de riscos como ferramenta mais eficaz para atenuar os efeitos e danos de episódios tão adversos como os que as pessoas estão a sofrer desde o final de janeiro na região".

A Direção-Geral de Trânsito (DGT) informa atualmente de 119 estradas afetadas pelos efeitos do rio atmosférico. Destas, um total de 98 permanecem encerradas ao tráfego. Granada, com 25, é a província mais afetada ao nível das vias de comunicação, seguida de Cádis com 21, Córdoba com 23, 12 em Jaén, 15 em Málaga, 12 em Sevilha e 11 em Huelva.

A Direção do Plano recorda que o estado das estradas está muito comprometido em alguns pontos, pelo que é fundamental evitar deslocações nas zonas afetadas e, caso seja necessário, planear bem as rotas, seguir as indicações e redobrar a prudência, diminuindo a velocidade e aumentando a distância de segurança.