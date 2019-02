O mau-tempo que tem afetado Londres por causa da tempestade Erik não permitiu que o avião conseguisse aterrar em segurança, levando o piloto a levantá-lo novamente.

Um avião da companhia aérea British Airways protagonizou uma tentativa de aterragem em Londres, Inglaterra, no aeroporto de Heathrow este sábado.

Com ventos fortes superiores a 110km/h que se fazem sentir na capital inglesa, o avião quase consegue aterrar, chegando a tocar com as rodas na pista, mas depois é obrigado a retomar o voo por medidas de segurança.





The moment a plane struggles to land in strong winds at Heathrow



[Tap to expand] https://t.co/w0Jo7oA4KH pic.twitter.com/AoElXroEqo — BBC News (UK) (@BBCNews) February 8, 2019