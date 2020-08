Alterações climáticas: 28 biliões de toneladas de gelo derreteram em 24 anos

Um estudo conduzido por cientistas britânicos concluiu que um total de 28 000 000 000 000 (28 biliões) de toneladas de gelo derreteram entre 1994 e 2017, uma média de mais de um bilião de toneladas perdidas por ano. A investigação recorreu à análise de imagens de satélite dos pólos, montanhas e glaciares terrestres para averiguar os danos causados pelas alterações climáticas.A equipa de cientistas, baseada nas Universidades de Leeds, Edimburgo e Londres, descreve os resultados como "chocantes", e alerta para as implicações a respeito da subida do nível das águas do mar, que poderá chegar a um metro até ao final do século. Cada centímetro a mais implica, em média, um milhão de pessoas desalojadas em regiões costeiras de baixa altitude.Os especialistas acrescentam que o derretimento do gelo tem ainda sérias consequências a nível da diminuição da capacidade da Terra de refletir a radiação solar de volta à atmosfera, dos riscos para a biosfera das regiões ártica e antártica e do desaparecimento de fontes de água doce.Os resultados, revela a equipa, são coincidentes com as piores previsões do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (em inglês, IPCC), organismo da ONU dedicado ao estudo do aquecimento da Terra."Há poucas dúvidas de que a vasta maioria da perda do gelo terrestre é uma consequência direta do aquecimento global", conclui a equipa de cientistas. O estudo completo pode ser consultado aqui