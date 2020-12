As alterações climáticas vão tornar os animais mais escuros ou mais claros?

Qual o impacto das alterações climáticas na cor dos animais? A questão intrigou Li Tian, da Universidade de Geociências da China, e Michael Benton, da Universidade de Bristol. Os dois decidiram pegar numa regra há muito esquecida, a regra Gogler, criada pelo biólogo alemão Constantin Gloger, que dizia, de forma simples que à medida que a Terra aquece, a maioria dos animais ficaria mais escura.Parecia simples. Esta regra que começou a ser desenhada por biólogos nos anos 1800, quando se acreditava que os maiores apêndices (orelhas, bicos) se deviam aos climas quentes e permitiam aos animais arrefecer. Ou a regra de que os animais seriam maiores junto dos polos porque isso os ajudava a reter o calor.Foi esta a proposta dos dois paleontólogos que em julho publicaram um ensaio onde previam que os animais iriam ficar mais escuros, à medida que a Terra aquecesse. Mas a questão acabou por não ser pacífica e surgiram vários ensaios de resposta. Uma delas veio do ornitólogo Kaspar Delhey, que vive na Austrália, mas trabalha para o Instituto de Ornitologia Max Planck na Alemanha. "Fiquei um pouco surpreso e pensei, 'há mais trabalho a fazer'", descreve à Science Delhey tem trabalho nos últimos anos para substituir a regra Gogler por uma versão mais precisa. E foi isso que o levou, e a mais três colegas, a publicar uma resposta ao ensaio escrito por Tian e Benton, na revista Current Biology. O seu principal foco é que a regra de Gloger combina temperatura e humidade. A humidade leva a um aumento da vegetação, que por sua vez, oferece sombras para que os animais se escondam dos predadores. Por isso, aqui os animais têm tendência a ser mais escuros, para se camuflarem. Muitos lugares quentes são húmidos, mas as florestas húmidas e frias, como as da Tasmânia, têm, por norma, pássaros mais escuros, explica Delhey.Delhey argumenta que se controlarmos a humidade, a regra de Gloger é invertida - o aquecimento torna os animais mais claros. Especialmente as criaturas de sangue frio. Para os insetos e répteis que dependem de fontes externas de calor e, em lugares frios, as suas peles escuras ajudam a absorver a luz solar. Em climas mais quentes, não precisam de tanta absorção e acabam mais claros. Delhey chama isso de "hipótese do melanismo térmico".Os paleontólogos Tian e Benton agradeceram estas clarificações. No entanto, levantam novas questões a Delhey e os seus colegas, onde provam que a sua previsão estava correta. É o caso das corujas do mato na Finlândia que podem ser castanho-avermelhas ou cinza-claro. Esta última, permite-lhes camuflarem-se na neve. Mas à medida que a neve tem vindo a diminuir na Finlândia, as corujas do mato avermelhadas aumentaram de 12% em 1960 para 40% em 2010.Ainda assim, Tian e Benton reconhecem que prever o efeito das alterações climáticas na cor das espécies é bastante complicado. Especialmente se tanto a temperatura como a humidade se alterarem. Por exemplo, os modelos de clima preveem que as florestas boreais na Sibéria fiquem mais quentes e secas, e aqui temperatura e humidade entram em conflito na hora de prever como vão os animais mudar de cor. "As leis da Biologia não são absolutas. Não é como a gravidade", defende Michael Benton.A solução pode passar por estudar cada espécie isolada e como o seu corpo se relaciona com a temperatura ambiente. No entanto, os cientistas alertam que as mudanças podem levar à destruição de habitats e espécies completas, sem que tenhamos tempo sequer de perceber como estariam a mudar para se tentar adaptar.