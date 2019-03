Epicentro do terramoto aconteceu a apenas 35 quilómetros da cidade de Salinas, na província de Santa Elena.

Um sismo de magnitude 6.3 na escala de Richter atingiu este domingo o norte do Equador, indicou o Serviço Nacional de Gestão de Riscos e Emergências (SNGRE) do país.



De acordo com o instituto equatoriano, o epicentro do terramoto aconteceu a apenas 35 quilómetros da cidade de Salinas, na província de Santa Elena, situada na costa norte do Equador, e a uma profundidade de 3.5 km.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/SISMO?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SISMO</a> ID: igepn2019ghdt Preliminar 2019-03-31 02:04:02 TL Magnitud:6.68 Profundidad: 5.00 km, a 28.15km de Salinas,Santa Elena,Latitud: -2.0308 Longitud:-81.1228 Sintio este sismo? Reportelo! en <a href="https://t.co/OulHtq1Lk6">https://t.co/OulHtq1Lk6</a> <a href="https://t.co/l6IQDSg7tN">pic.twitter.com/l6IQDSg7tN</a></p>— Instituto Geofísico (@IGecuador) <a href="https://twitter.com/IGecuador/status/1112249956570710016?ref_src=twsrc%5Etfw">31 de março de 2019</a></blockquote>

O primeiro alerta foi dado às 2h04 locais (8h04 em Lisboa), com várias réplicas entre os 3.82 e os 5.36 na escala de Richter a seguirem-se.



De acordo com o Centro de Monitorização Oceânico do Equador, os sismos não reunem as condições necessárias para gerar um tsunami sobre a costa norte do país.





<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="pt" dir="ltr">Sigue temblando <a href="https://twitter.com/hashtag/sismo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#sismo</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ecuador?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ecuador</a> <a href="https://t.co/XmacGbN54x">pic.twitter.com/XmacGbN54x</a></p>— Xavier Córdova (@XCordovaC) <a href="https://twitter.com/XCordovaC/status/1112264433953374209?ref_src=twsrc%5Etfw">31 de março de 2019</a></blockquote>

