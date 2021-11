O alerta do desaparecimento foi dado pelos pais a 2 de novembro. Dois dias depois a adolescente foi salva depois de ter captado a atenção de um motorista que se apercebeu do sinal de ajuda.

Adolescente resgatada nos EUA por fazer gesto que aprendeu no TikTok

Uma adolescente de 16 anos dada como desaparecida pelos pais na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, foi resgatada na passada quinta-feira, 4 de novembro pelas autoridades do Kentucky, depois de ter reproduzido um sinal com a mão que aprendeu na rede social TikTok.