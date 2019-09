Adolescente de 14 anos mata pai, madrasta e três irmãos menores no Alabama

Um adolescente de 14 anos matou a tiros cinco membros da sua família entre a noite de segunda-feira e hoje, no estado norte-americano do Alabama, informou a polícia local.

O adolescente, num telefonema para a polícia, "admitiu que atirou sobre os cinco membros da sua família em casa", de acordo com uma mensagem publicada no Twitter pelo gabinete do xerife do Condado de Limestone, na fronteira com o Tennessee, ao sul de Nashville.

"Atualmente, o adolescente está a ajudar os investigadores a localizar a arma, que disse ter atirado por ali perto", referiram as autoridades.

A polícia informou, inicialmente, que três pessoas haviam morrido no local e outras duas foram levadas para o hospital em estado crítico.

Os dois últimos acabaram por morrer horas depois, devido à gravidade dos seus ferimentos.