50 anos depois da morte, corpo de Ho Chi Minh continua preservado

Na segunda-feira passada celebrou-se os 50 anos da morte do antigo presidente e líder histórico vietnamita Ho Chi Minh, durante a guerra do Vietname. O corpo foi embalsamado contra a sua vontade e está em exposição no mausoléu de Hanói, a cidade onde morreu.

O antigo presidente morreu com 79 anos e deixou indicações para o próprio funeral – queria ser cremado e pediu para as cinzas serem espalhadas a norte, centro e sul do Vietname. Mas os altos quadros do partido comunista que lhe sobreviveram decidiram embalsamá-lo e exporem-no como símbolo da nação, tal como já tinha acontecido com Lenine, na União Soviética, e viria a acontecer com Mao Tsé-Tung, na China.

O corpo de Ho Chi Minh foi embalsamado logo depois da morte, por peritos da antiga União Soviética. A potência comunista já tinha embalsamado Lenine – o seu fundador – cujo corpo está preservado na Praça Vermelha, na capital russa.

A impressa vietnamita informou que as autoridades criaram um conselho especial de cientistas nacionais e russos para fazer o diagnóstico do estado de preservação do corpo de Minh, e o resultado foi positivo – o corpo continua bem preservado.

Com o passar dos anos, começaram muitos rumores que dizem que o corpo em exposição não é do antigo presidente ou que todos os anos Ho Chi Minh vai para a Rússia para ser sujeito a novos tratamentos, mas nenhum esclarecimento foi prestado.

O mausoléu do líder histórico é visitado por milhares de pessoas que lhe vão prestar homenagem todos os dias. Na passada segunda-feira recebeu ainda mais visitantes para a celebração dos 50 anos da morte do "Tio Ho".