Um tribunal holandês autorizou um grupo de 22 pessoas a fazer testes de ADN a partir de amostras de um médico suspeito de ter utilizado o seu próprio esperma para inseminar dezenas de mulheres, noticia o Guardian. Pode ter mais de 200 filhos.

Jan Karbaat, que morreu em abril de 2017 aos 89 anos, sempre negou as acusações de que era alvo. Recusou-se, inclusive, a cooperar com aqueles que podiam ter sido afetados pelas suas ações.

Agora, o tribunal decidiu que os testes de ADN podem ser feitos já que existem provas suficientes para acreditar que o médico holandês usou o seu esperma ilegalmente para inseminar dezenas de mulheres.

"Todas as crianças têm o direito de saber de onde vêm", disse uma das crianças, Merel-Lotte Heij.

Em 2017, 22 crianças que foram concebidas com a ajuda de Jan Karbaat e os seus pais foram a tribunal exigir testes de ADN. Um mês antes do julgamento o médico morreu e o seu advogado lutou para negar os testes de paternidade.

Na altura, o juiz responsável considerou não existirem provas suficientes para avançar com os testes. No entanto, permitiu que fossem recolhidos objetos pessoais do médico, dos quais foi criado um perfil de ADN.