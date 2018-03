O indivíduo, de 35 anos, já confessou ter matado a luso-descendente, após uma festa de casamento, em Agosto.

Os investigadores responsáveis pelo caso da lusodescendente Maëlys de Araújo encontraram ADN da menor num sofá apreendido na residência do suspeito de ter morto a criança. De acordo com o Jornal de Notícias, esta nova prova vem juntar-se aos vestígios de sangue já encontrados pelos inspectores.



Em Fevereiro último, Nordahl Lelandais, ex-militar de 35 anos, confessou ter raptado e matado Maëlys de Araújo e levou a polícia ao local do crime, depois de terem sido encontrado ADN da criança no carro do autor confesso do assassinato da menina de nove anos.



Recorde-se que a jovem luso-descendente desapareceu em Pont-de-Beauvoisin, em França, a 27 de Agosto do ano passado. Estava com a família numa festa de casamento na altura do desaparecimento. O suspeito, Nordahl Lelandais, foi detido pouco tempo depois.