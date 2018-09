Membros da administração de Donald Trump encontraram-se com dissidentes ao regime do presidente Nicolás Maduro, da Venezuela, para abordar um eventual golpe de estado. De acordo com o The New York Times, as reuniões aconteceram ao longo do último ano, com membros das Forças Armadas.O jornal acrescenta que um dos militares venezuelanos foi alvo de sanções por parte dos Estados Unidos. Apesar de terem sido abordadas duas datas para um eventual golpe contra Maduro, em Março e Maio, os representantes dos EUA acabaram por se manifestar contra uma acção.Confrontada com as informações obtidas pelo The New York Times junto de participantes nas reuniões, a administração Trump garantiu apoiar o "diálogo com todos os venezuelanos que demonstram um desejo pela democracia" para "trazer mudanças positivas a um país que sofreu tanto com Maduro".Em Agosto de 2017, Donald Trump já tinha ameaçado: "Temos muitas opções para a Venezuela, incluindo uma opção militar possível, caso seja necessário."A situação na Venezuela, onde a inflação é galopante e há falta de medicamentos e comida, tem levado muitos venezuelanos a sair do país. Porém, Maduro garante que o êxodo de venezuelanos se deve às manifestações da oposição e às sanções económicas aplicadas pelos Estados Unidos ao país.