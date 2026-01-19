Acidente em Espanha: Pedro Sánchez promete "transparência" e anuncia três dias de luto nacional

Nos dois comboios envolvidos no acidente viajavam cerca de 500 pessoas, 300 no comboio da empresa Iryo de Málaga para Madrid e 184 no da empresa Alvia, de Madrid para Huelva.

O descarrilamento e choque de dois comboios de alta velocidade em Córdoba, na Espanha, durante a tarde de domingo fez 39 vítimas mortais e centenas de feridos. Segundo o jornal espanhol El País, estão hospitalizados 43 feridos, 12 deles - 11 adultos e uma criança - nos cuidados intensivos.



Pedro Sánchez promete transparência após acidente ferroviário em Espanha EPA/JORGE ZAPATA

Na sua visita a Córdoba, no sul de Espanha, no local do acidente, o primeiro-ministro Pedro Sánchez prestou declarações, expressando as condolências para com as vítimas mortais e as suas famílias. “É um dia de dor em Espanha, às vítimas e aos familiares queremos enviar os nossos pensamentos e solidariedade”, afirmou, desejando uma rápida recuperação aos feridos.

“A sociedade espanhola vai-se questionar sobre o sucedido, como foi capaz de acontecer esta tragédia, e no devido tempo as respostas serão dadas”, disse ainda o líder do governo espanhol, deixando claro que a verdade será conhecida com “transparência absoluta e claridade”.

Pedro Sánchez anunciou três dias de luto nacional, que irão começar a partir da meia noite de hoje e irão durar até quinta-feira.