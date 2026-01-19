Luís Montenegro disponibiliza apoio de Portugal após tragédia ferroviária em Espanha

Morreram 39 pessoas num choque com dois comboios de alta velocidade em Córdoba.

O primeiro-ministro manifestou esta segunda-feira ao seu homólogo espanhol a solidariedade de Portugal, na sequência do acidente ferroviário que causou pelo menos 39 mortes, e disponibilizou o apoio "para o que for necessário".



Luís Montenegro, primeiro ministro Lusa

Na rede social X, Luís Montenegro escreveu que enviou ao primeiro-ministro Pedro Sánchez "toda a solidariedade de Portugal ao Reino de Espanha, aos familiares e amigos das vítimas do grave acidente ferroviário em Córdoba".

"Para além de sentirmos a dor dos nossos vizinhos e amigos espanhóis, disponibilizamos o nosso apoio para o que for necessário", adiantou o chefe do Governo português.

Pelo menos 39 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas no acidente ocorrido no domingo com dois comboios de alta velocidade em Córdoba, sul de Espanha, segundo o mais recente balanço das autoridades.

O acidente ocorreu no município de Adamuz e envolveu dois comboios de alta velocidade, um da empresa privada Iryo (que tinha como destino Madrid), e outro da empresa pública Renfe (que seguia em sentido contrário, para Huelva, perto da fronteira com Portugal, com o Algarve).

A carregar o vídeo ... Imagens aéreas mostram destruição após colisão de comboios de alta velocidade em Espanha