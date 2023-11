Acidente deixa ministro da defesa da Croácia gravemente ferido

O ministro está hospitalizado devido a contusões na cabeça e no cérebro, mas "fora de perigo". O condutor do outro veículo morreu na sequência do embate.

O ministro da defesa da Croácia, Mario Banozic, ficou gravemente ferido num acidente de viação, este sábado, numa estrada no leste croata, avança a AP News.







Mario Banozic, ministro da Defesa da Croácia

O automóvel de Mario Banozic, de 44 anos, colidiu com uma carrinha por volta das 6h00, informou o ministério da defesa croata, citado pela agência noticiosa. O condutor da carrinha acabou por morrer.Na plataforma X, antigo Twitter, o porta-voz do governo, Marko Milic, disse que Mario Banozic sofreu ferimentos graves, mas que está fora de perigo. "Expressamos as nossas condolências à família da pessoa que morreu", escreveu o porta-voz do governo na publicação na rede social.O ministro está hospitalizado porque, segundo os médicos, tem contusões na cabeça e no cérebro.O ministério da defesa da Croácia informou que está a decorrer uma investigação para perceber o que aconteceu.