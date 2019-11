O acesso à Internet foi cortado em grande parte do Iraque, esta segunda-feira ao final do dia. Este corte surge no culminar de uma série de protestos anti-governamentais.A notícia do corte do acesso à Internet foi avançado pelo NetBlocks, um observatório sobre o acesso online. "Enquanto escrevemos isto, a coneção à Internet caiu abaixo dos 19% dos níveis habituais. Milhões de pessoas perderam o acesso à Internet em Bagdade", escreve o observatório, avançando ainda que o corte afetou Basra, Karbala e outras cidades iraquianas.As autoridades iraquianas já tinham, noutras situações, bloqueado o acesso à Internet na sequência de protestos.Os manifestantes têm saído diariamente à rua para protestarem contra a corrupção do Governo, a falta de serviços e o desemprego. As manifestações no Iraque começaram a 1 de outubro para exigir a "queda do regime", quando se assinala o primeiro ano do novo executivo iraquiano, que implementou uma série de reformas económicas alvo de contestação.A contestação decorreu até agora em duas fases. A primeira, entre 1 e 06 de outubro provocou, segundo números oficiais, 157 mortos, quase todos manifestantes.A segunda começou na quinta-feira à noite, após uma interrupção de 18 dias, por ocasião de uma importante peregrinação xiita e fez 82 mortos, de acordo com um balanço da comissão governamental de direitos humanos.