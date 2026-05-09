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"Acabámos de atingir alguém": avião da Frontier Airlines mata invasor de pista nos EUA

Luana Augusto
Luana Augusto 09 de maio de 2026 às 21:59
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Cenário resultou num incêndio no motor e provocou 12 feridos leves. Passageiros tiveram de ser retirados da aeronave.

Uma avião da Frontier Airlines matou uma pessoa que havia saltado a cerca do Aeroporto Internacional de Denver, Estados Unidos, em direção à pista de descolagem, informaram as autoridades aeroportuárias. A colisão, que aconteceu na sexta-feira, provocou um incêndio no motor e resultou em 12 feridos leves. Os passageiros tiveram de ser retirados da aeronave.

Avião da Frontier Airlines atinge pedestre nos Estados Unidos
Avião da Frontier Airlines atinge pedestre nos Estados Unidos Foto AP/David Zalubowski

"Acabámos de atingir alguém", disse o piloto da torre de controle após abortar a descolagem do voo. "Temos um incêndio no motor."

O jato Airbus A321, com 224 passageiros a bordo e sete tripulantes a bordo, ia fazer a rota de Denver para o Aeroporto Internacional de Los Angeles quando atingiu "um pedestre por volta das 23h19 de sexta-feira". Os passageiros tiveram de ser evacuados por meios de escorregas transportados pelas equipas de emergência e cinco deles tiveram de ser levados para os hospitais mais próximos. Os bombeiros foram de imediato mobilizados para o local e conseguiram extinguir o incêndio rapidamente.

Segundo o secretários dos Transportes, Sean Duffy, o avião estava a descolar-se a "alta velocidade" no momento em que se deu o acidente. Por norma, os aviões comerciais descolam a velocidades entre os 240/290 quilómetros por hora. 

A vítima "violou a segurança do Aeroporto Internacional de Denver, escalou deliberadamente uma cerca e correu para a pista. Ninguém jamais deveria invadir um aeroporto", escreveu Duffy na rede social X.

Segundo um porta-voz do aeroporto, a pessoa, que ainda não identificada, foi atingida dois minutos depois de ter entrado na pista e, ao que tudo indica, não será funcionária do aeroporto.

A companhia aérea diz estar agora a "investigar o incidente e a reunir mais informações em coordenação com o aeroporto e outras autoridades de segurança" e lamentou a situação. "Estamos profundamente tristes com o ocorrido."

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