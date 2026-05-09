"Acabámos de atingir alguém": avião da Frontier Airlines mata invasor de pista nos EUA

Cenário resultou num incêndio no motor e provocou 12 feridos leves. Passageiros tiveram de ser retirados da aeronave.

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Uma avião da Frontier Airlines matou uma pessoa que havia saltado a cerca do Aeroporto Internacional de Denver, Estados Unidos, em direção à pista de descolagem, informaram as autoridades aeroportuárias. A colisão, que aconteceu na sexta-feira, provocou um incêndio no motor e resultou em 12 feridos leves. Os passageiros tiveram de ser retirados da aeronave.



Avião da Frontier Airlines atinge pedestre nos Estados Unidos Foto AP/David Zalubowski

"Acabámos de atingir alguém", disse o piloto da torre de controle após abortar a descolagem do voo. "Temos um incêndio no motor."

O jato Airbus A321, com 224 passageiros a bordo e sete tripulantes a bordo, ia fazer a rota de Denver para o Aeroporto Internacional de Los Angeles quando atingiu "um pedestre por volta das 23h19 de sexta-feira". Os passageiros tiveram de ser evacuados por meios de escorregas transportados pelas equipas de emergência e cinco deles tiveram de ser levados para os hospitais mais próximos. Os bombeiros foram de imediato mobilizados para o local e conseguiram extinguir o incêndio rapidamente.

Segundo o secretários dos Transportes, Sean Duffy, o avião estava a descolar-se a "alta velocidade" no momento em que se deu o acidente. Por norma, os aviões comerciais descolam a velocidades entre os 240/290 quilómetros por hora.

A vítima "violou a segurança do Aeroporto Internacional de Denver, escalou deliberadamente uma cerca e correu para a pista. Ninguém jamais deveria invadir um aeroporto", escreveu Duffy na rede social X.

Late last night, a trespasser breached airport security at Denver Int’l Airport, deliberately scaled a perimeter fence, and ran out onto a runway.



The trespasser on the runway was then struck by Frontier Airlines Flight 4345 during takeoff at high speed. The pilot stopped… https://t.co/x2oVY1b0AH — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) May 9, 2026

Segundo um porta-voz do aeroporto, a pessoa, que ainda não identificada, foi atingida dois minutos depois de ter entrado na pista e, ao que tudo indica, não será funcionária do aeroporto.

A companhia aérea diz estar agora a "investigar o incidente e a reunir mais informações em coordenação com o aeroporto e outras autoridades de segurança" e lamentou a situação. "Estamos profundamente tristes com o ocorrido."