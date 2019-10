Durante anos, Marianne Birthler foi responsável por aquilo que hoje descreve como "um tesouro": enquanto comissária federal, geriu os documentos dos Serviços de Segurança do Estado (a poderosa Stasi) da antiga RDA. E sofreu pressões políticas e até tentativas judiciais. Uma delas foi a do chanceler Helmut Köhl que tentou em tribunal impedir a divulgação das transcrições das suas chamadas telefónicas desde o início dos anos 80 até à queda do Muro de Berlim , em novembro de 1989.Entre os "milhões" de arquivos, estavam também documentos de Marianne Birthler que esteve em grupos pro-democracia ligados à igreja.Estará ao fim desta tarde em Lisboa, no Goethe Institute , para debater com a historiadora Irene Flünser Pimentel o legado político e histórico dos países de ambas.Comparando com outros países que superaram ditaduras, existe na Alemanha uma forte cultura de preservação da memória. Isto aplica-se a ambas as ditaduras. Existem inúmeras instituições e associações dedicadas à revisão histórica, como arquivos públicos e privados acessíveis a todas as pessoas, leis relativas à indemnização das vítimas e uma situação de investigação considerável. Também os meios de comunicação e o mundo das artes abordaram o assunto. Mas, existem também défices: as vítimas, em particular, queixam-se de falta de justiça e pouca sensibilização pública.O passado, seja ele feliz ou trágico, faz parte da nossa vida. Suprimir o passado significa negar a própria vida e as próprias raízes. Para a identidade e o auto-conhecimento isso é fatal. Isto é válido tanto para indivíduos como para sociedades. Além disso, o respeito pelas vítimas de uma ditadura exige dedicar-lhes uma maior atenção. Também a resistência a um regime de ditadura merece reconhecimento público.Após anos de disputa política e jurística, pronunciou-se um acórdão do Supremo Tribunal. De seguida, foram publicados ficheiros sobre Helmut Köhl , [mas] preservando e garantindo sempre o pleno respeito dos seus direitos de privacidade.Não.O passado de políticos ou dirigentes mais destacados é repetidamente objeto de interesse público, em particular a questão se trabalhavam secretamente para a Stasi. Obviamente, não era esse o caso de Angela Merkel, até porque, caso contrário, decerto não seria a chanceler da República Federal da Alemanha.O estudo sobre o trabalho da Stasi foi uma das principais razões para que os arquivos se tornassem acessíveis. Sobre esse tema já existem, entretanto, inúmeras publicações importantes e interessantes.Sim, existem. Contudo, os ficheiros revelam que a maior parte dos registos foram destruídos no final do ano 1989.Alguns dos meus amigos tiveram acesso ao seu ficheiro antes de mim, por isso, eu já sabia quem à nossa volta trabalhava para a Stasi. O que me surpreendeu foi que a Segurança do Estado até micro-filmou cartas que eu escrevi quando era muito jovem a amigos e familiares na Alemanha Ocidental.Após a revolução e antes da dissolução da entidade, foram ainda destruídos muitos ficheiros no Ministério para a Segurança do Estado. Esse ato foi interrompido e impedido pelos grupos de ativistas dos Direitos Humanos que ocuparam os serviços da Segurança de Estado.O que mais me incomoda é o facto de se falar sempre na Stasi como sendo o principal responsável pelo regime de ditadura. Mas isso é errado. Na realidade, a responsabilidade era do partido SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, em alemão; Partido Socialista Unitário da Alemanha, em Portugês), o partido comunista dirigente da altura, que assumia o comando sobre a Stasi.Existem inúmeros relatos nos documentos da Stasi sobre pessoas corajosas que se recusaram a cooperar com a Stasi e que se comportaram de maneira digna. Eram também pessoas como essas, que estavam sob permanente vigilância. Esses relatórios são verdadeiros tesouros.A maior parte dessas pessoas eram responsáveis pela segurança do edifício dos arquivos do Ministério da Segurança do Estado. Na fase inicial dessa entidade, achou-se que seria imprescindível o conhecimento profundo dos antigos funcionários.O legado da ditadura tem repercussões negativas duradouras. Pois a ditadura, o medo e a violência danificam o ser humano e a sociedade a longo prazo.