Na fronteira entre Ceuta e Melilla (cidades autónomas espanholas) há uma máfia que exige a cada migrante que a queira passar o pagamento de cerca de 18 euros. A denúncia é feita num documento da Guardia Civil, avançado pelo El País, que explica a forma como estes grupos actuam perto da vedação.

O documento das autoridades, que o governo espanhol utilizou num recurso apresentado recentemente no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos de Estrasburgo, explica que este pagamento permite aos migrantes entrar num grupo protegido por estas máfias. Estas organizações estão assim organizadas por um "presidente", um "primeiro-ministro" e vários "oficiais", sendo que os cabecilhas recolhem o dinheiro e resolvem os conflitos entre os migrantes com castigos – entre os quais a proibição de participar na próxima tentativa de entrar em Espanha.

Os migrantes que se recusem a pagar são excluídos dos grupos, recebendo um aviso: "Não estarão protegidos pela segurança oferecida ao resto do grupo". Inclusive, "são obrigados a viver fora da área do grupo e terão que tentar o ataque por conta própria", denuncia o documento da Guardia Civil.

É a máfia que decide o dia, a hora e o local exacto da fronteira para tentar a passagem – na qual não participa quem não paga o valor exigido. Antes da tentativa, os responsáveis enviam "oficiais" para "inspeccionar a área e recolher informação actualizada sobre as medidas de segurança impostas pelas forças de segurança marroquinas e espanholas", refere o documento.

Escolhido o dia, as máfias convocam os migrantes para preparar a passagem, da qual são excluídos os que estão feridos ou os "que foram castigados". Perto da fronteira, os "oficiais" dão ordens aos participantes de como intimidar os polícias marroquinos e espanhóis "com gritos e com o lançamento de pedras, paus, ácido e cal".

Na quarta-feira, mais de uma centena de migrantes da África Subsariana saltou ilegalmente o posto fronteiriço da cidade de Ceuta. Sete guardas ficaram feridos pelos migrantes – que para fugir terão recorrido a cal (óxido de cálcio) e armas para cortar os arames.



De acordo com dados avançados pelo El Mundo, em menos de um mês mais de 800 migrantes entraram de forma ilegal em Ceuta.