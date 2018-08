Jason Leonard foi preso em 2013 por 32 meses após fazer o download de 251 imagens de pornografia infantil - e de depois partilhá-las nas redes sociais. Quando saiu da cadeia, a polícia começou a monitorizar o seu uso de internet, mas após continuar a ver pornografia infantil, a polícia considerou que não era possível "gerir o risco". Por isso, as autoridades restringiram a liberdade de Leonard: deixou de poder ter contacto com pessoas com menos de 16 anos se, a permissão dos país/guardiões e não pode sair do Reino Unido sem permissão do chefe da polícia.



O detective Andrew Ashworth diz que o Leonard é "um dos mais perigosos agressores sexuais que conheceu". "O sr. Leonard é único. Em 10 anos a investigar casos deste género, nunca conheci um agressor sexual que fosse tão aberto em relação às suas tendências sexuais", continuou, citado pelo The Mirror.

Há um pedófilo condenado que quer sair do Reino Unido para ir para um país cuja idade mínima para ter sexo seja baixa. Visto pela polícia como "Um dos mais perigosos" agressores sexuais em Lancashire, no Reino Unido, Jason Leonard, de 37 anos, pediu uma audição no tribunal para poder viajar para países onde possa ter relações sexuais com crianças, avança o jornal The Mirror.De acordo com fonte policial, em declarações ao The Mirror, Leonard disse que o seu parceiro "ideal" tem entre 12 a 14 anos. Além disso, diz que os pedófilos estão a ser "perseguidos" no Reino Unidos, tal como os "homossexuais há 40 anos e os judeus na Segunda Guerra Mundial". Após o tribunal lhe negar o pedido, Leonard só poderá viajar se tiver uma permissão escrita do chefe da polícia.