Centenas de migrantes subsaarianos conseguiram saltar, esta quinta-feira de manhã, a cerca que separa Marrocos de Ceuta, cidade autónoma espanhola naquele território Tudo terá começado pelas 07h00 locais (06h00 em Portugal Continental) e terá demorado cerca de um hora, período durante o qual os agentes marroquinos e elementos da Guardia Civil espanhola tentaram controlar os migrantes.

A entrada foi feita através da cerca dupla, com seis metros de altura, na zona da Finca Berrocal – escolhida por haver alguns pontos que não são alcançados pelas câmaras de vigilância. A polícia espanhola diz que saltaram a cerca mais de 700 pessoas, mas o governo aponta para 602 – o número oficial será anunciado quando todos forem identificados e colocados no Centro de Permanência para Imigrantes, onde elementos da Cruz Vermelha os receberam. As autoridades ainda conseguiram deter centenas de pessoas em território marroquino.

Segundo os jornais espanhóis, esta é uma das entradas mais numerosas e violentas dos últimos tempos. Os migrantes levavam armas improvisadas e artesanais, como cal viva, ácido e lança-chamas, para fugirem às autoridades. Pelo menos 132 migrantes e 22 agentes ficaram feridos.

Ao El Mundo, o autarca de Algeciras, José Ignacio Landaluce, disse que a situação é alarmante e que a região se está na transformar na "nova Lampedusa do Mediterrâneo Ocidental", referindo-se à ilha italiana que é uma porta de entrada para refugiados vindos da África. A mesma fonte revela que, entre 1 de Janeiro e 15 de Julho, chegaram à região cerca de 6.200 migrantes.

Já segundo o El País, só nos últimos dias chegaram a Espanha 1300 migrantes, o que causou um colapso dos serviços de acolhimento. No discurso de investidura em Junho, o chefe de governo, Pedro Sanchez, anunciou que pretendia retirar a cerca fronteiriça.