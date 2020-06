Um novo livro sobre os bastidores da presidência de Donald Trump nos Estados Unidos tem lançamento marcado para a próxima semana e o seu conteúdo promete abalar a Casa Branca. John Bolton, antigo conselheiro de segurança nacional, alega que Trump terá pedido a ajuda do presidente chinês, Xi Jinping, para ser reeleito como presidente dos EUA em 2020.

Mas, no livro, Bolton fala de tudo - até de um Trump "incrivelmente desinformado" que considera não ser "competente para o cargo que desempenha". "Não acho que ele seja competente para o cargo. Eu penso que ele não tem as competências necessárias para exercer o seu trabalho", afirmou o antigo conselheiro da Casa Branca numa entrevista que será emitida pela ABC neste fim-de-semana.

Trump não é conhecido pela sua cultura geral, mas o livro de Bolton evidencia algumas falhas flagrantes. Em "O quarto onde tudo aconteceu – um livro de memórias da Casa Branca", Bolton fala que a falta de conhecimento geográfico era enorme, particularmente sobre países nórdicos.



"A Finlândia não faz parte da Rússia?"

Enquanto o presidente norte-americano discutia um possível encontro com Vladimir Putin, os EUA tentaram combinar um encontro em Helsínquia, a capital da Finlândia, enquanto russos pretendiam uma reunião em Viena, na Áustria.

"Mas a Finlândia não é uma espécie de satélite da Rússia?", perguntou Trump, de acordo com o livro de Bolton. O antigo conselheiro indica ainda que, mais tarde nesse dia, Trump questionou o seu Chefe de Gabinete da Casa Branca, John Kelly, se a Finlândia fazia mesmo parte da Rússia.

"O que quer que eles [russos] queiram. Diz-lhes que vamos fazer o que eles querem", terá dito Trump. No entanto, a reunião entre Trump e Putin viria a acontecer mesmo em Helsínquia, na Finlândia.

"Ai vocês são uma potência nuclear?", disse Trump ao Reino Unido

Numa reunião com oficiais britânicos, Bolton refere que Trump pareceu não perceber que o principal aliado dos Estados Unidos, o Reino Unido, tinha armas nucleares. Numa conversa com Sir Mark Sedwill, o então conselheiro de segurança nacional de Theresa May, o homólogo britânico de Bolton referiu o ataque químico ao antigo espião russo Sergei Skripal e à sua filha Yulia como um ataque a um país com armas nucleares.

"Trump perguntou: ‘Ai vocês são uma potencial nuclear?’, o que eu sabia que não deveria ser entendido como uma piada", escreve Bolton no seu livro.

Trump e a Coreia

O desconhecimento de Trump não é retratado apenas pela história e geografia de outros países, mas também do seu. Numa conversa com Bolton acerca da Guerra Fria e da história pós-Segunda Guerra Mundial, Trump disse não perceber porque é que os EUA tinham ainda uma presença militar na península da Coreia, quase 70 anos depois da Guerra da Coreia.

"Eu falei várias vezes com Trump acerca da história da divisão temporária da Coreia em 1945, a ascensão de Kim Il Sung, a Guerra da Coreia e o seu significado na Guerra Fria. Mas obviamente não teve qualquer impacto. Andámos nisto várias vezes, sempre com o mesmo resultado", diz Bolton.

Num encontro com Kim Jong-un no Vietname, Trump questionou Bolton sobre o porquê dos EUA estarem a sancionar um país a mais de 10 mil quilómetros. O ex-conselheiro terá respondido: "Porque eles estão a construir armas nucleares e mísseis que podem matar norte-americanos.

"Outro dia no escritório", escreve Bolton.

Bolton refere ainda que Trump prestava pouca importância a reuniões e que estas se tornavam muitas vezes em monólogos seus.

Japão e Pearl Harbor

Numa reunião em 2018 com oficiais japoneses acerca de trocas comerciais e sobre a situação da Coreia do Norte, foi dito a Trump que os EUA não tinham um aliado tão grande a oeste do Pacífico como o Japão.

Trump respondeu, invocando o ataque à base militar de Pearl Harbor, durante a Segunda Guerra Mundial, em dezembro de 1941. A reunião acabou aí, com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, a sair pouco depois de chegar.

O livro de Bolton será lançado na próxima terça-feira, mesmo após tentativas legais dos advogados de Trump para impedirem a sua publicação, alegando que a obra contém informações confidenciais.