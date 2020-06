Covid-19 já estava nas águas residuais de Itália em dezembro

Vestígios da Covid-19 foram detetados em amostras de águas residuais de Itália em dezembro do ano passado, cerca de dois meses antes de ter sido confirmado o primeiro caso no país. Segundo um estudo do Instituto Superior de Saúde italiano, o vírus foi detetado nas amostras a 18 de dezembro em Milão e Turim e a 29 de janeiro em Bolonha.O estudo examinou 40 amostras de água recolhidas entre outubro de 2019 e fevereiro deste ano. Também foram analisadas 24 amostras de controlo retiradas entre setembro de 2018 e junho de 2019. Utilizando dois métodos de análise distintos, dois laboratórios confirmaram a presença de RNA (ácido ribonucleico, elemento essencial de um vírus) do novo coronavírus nas amostras colhidas em Milão e Turim.Traços idênticos foram encontrados nas águas residuais de Bolonha em 29 de janeiro de 2020.Segundo o Instituto Superior italiano, as amostras recolhidas entre outubro e novembro de 2019 não revelaram vestígios de Covid-19 nas águas residuais."Esta pesquisa pode ajudar a entender o início da circulação do vírus em Itália e fornece informações mais consistentes" do que as análises realizadas em França a doentes hospitalizados que apresentavam resultados de estar infetados com o SARS-CoV-2 desde dezembro de 2019", explica em comunicado o instituto.

O primeiro caso de Covid-19 em Itália, um dos países da Europa mais afetados pela pandemia, foi confirmado a 20 de fevereiro de 2020. Já morreram no país mais de 34 mil pessoas vítimas da doença.