DIPLOMACIA. ESTADOS UNIDOS AMEAÇAM INVASÃO

A cruzada de Donald Trump na Nigéria

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 11 de novembro de 2025 às 23:00

Nas redes sociais, o Presidente norte-americano prometeu ação militar para proteger cristãos – e abriu uma guerra diplomática na região.

No dia 1 de novembro, um tweet causou uma crise diplomática. “Se o Governo nigeriano continuar a permitir o assassinato de cristãos, os Estados Unidos suspenderão imediatamente toda a ajuda e assistência à Nigéria – e poderão muito bem entrar nesse país agora caído em desgraça ‘com armas em punho’, para exterminar completamente os terroristas islâmicos”, ameaçou o Presidente norte-americano, Donald Trump, que acrescentou que a sua administração vai “preparar-se para uma potencial ação militar”. “Se atacarmos, será rápido, violento e doce [no original, fast, vicious, and sweet], assim como os bandidos terroristas atacam os nossos QUERIDOS cristãos!”

Menu shortcuts

