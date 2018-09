A crise de anti-semitismo agudo nos trabalhistas ingleses

Capa n.º 750

A 11 de Agosto, veio a público um curto vídeo de 2014 que mostra Jeremy Corbyn, líder dos trabalhistas britânicos, a depor uma coroa de flores no local onde estão as campas de Alef Bseiso e Salah Khalaf, militantes da OLP (Organização de Libertação da Palestina) ligados ao assassinato de 11 elementos da equipa olímpica israelita, em 1972, no que ficou conhecido como o "massacre de Munique". Posteriormente, os responsáveis foram localizados e assassinados pela Mossad, os serviços secretos de Israel.Corbyn justificou-se com dificuldade. Começou por confirmar que tinha estado na Tunísia e presente na deposição da coroa, mas apenas para honrar as vítimas de um ataque aéreo israelita em 1985 (e que estão no mesmo cemitério). Posteriormente, após ter surgido uma foto em que surge frente às campas dos dois terroristas, questionado sobre se estivera na homenagem a "outros mortos pela Mossad", respondeu: "Acho que não estive realmente envolvido."Uma deputada do seu próprio partido, judia, recusou essa nuance. Luciana Berger respondeu-lhe: "Estar presente é o mesmo que estar envolvido. Quando vou a um memorial, a minha simples presença, quer ponha flores quer não, demonstra a minha associação e apoio. (...) Onde está o pedido de desculpas?"Corbyn não pediu desculpas desta vez, talvez porque já teve de o fazer várias vezes, demasiadas vezes. São já muitos os casos, com Corbyn como protagonista, que cheiram a anti-semitismo, parecem anti-semitismo e, para a comunidade judaica britânica, são mesmo anti-semitismo.conta-lhe na edição, nas bancas dia 13, os etalhes e o que signinifica a crise de anti-semitismo no partido que ode vir a ser governo no Reino Unido.