Paola Deffendi, mãe de Giulio Regeni

Quatro anos depois, a bicicleta de Giulio Regeni voltou às mãos dos pais. Mas falta-lhes ainda a verdade sobre a morte do investigador italiano da Universidade de Cambridge, cujo corpo foi encontrado mutilado no Egipto. Regeni encontrava-se no Cairo a investigar sindicatos independentes, como parte do seu doutoramento em Cambridge."Esta bicicleta é o símbolo da tenacidade, de andar para a frente, do empenho e da determinação", garantiu Paola Deffendi, a mãe de Regeni, numa cerimónia que marca o aniversário da morte do filho.Giulio Regeni tinha 28 anos. Desapareceu a 25 de janeiro e seria encontrado numa vala ao lado de uma estrada a 3 de fevereiro de 2016.Hoje, ainda não foram encontrados nem condenados os culpados pela sua morte, que, segundo os procuradores italianos, estão ligados aos serviços secretos egípcios. Porém, foram mortos cinco alegados criminosos, que as autoridades do Egito ligaram à morte de Giulio. Em casa de um dos mortos, foram encontrados os documentos de Regeni, mas descobriu-se que quem os trouxera para o local era um agente dos serviços secretos.Em Itália e no Egito arrancaram investigações à morte. Do Cairo, chegaram as possibilidades de acidente, homicídio passional e até tráfico de droga, o que, para Itália, não passam de falsas pistas, relata a Sky TG24.Itália crê que Regeni foi considerado um espião britânico no Egito. Nunca houve colaboração judicial entre os dois países para resolver o mistério: segundo a Sky, até os registos da videovigilância da estação de metro onde Regeni desapareceu foram apagados.Itália chegou a retirar o embaixador do Cairo em 2016, tendo-o reposto em 2017. Em dezembro de 2018, os procuradores italianos apontaram como suspeitos do sequestro de Regeni cinco militares egípcios. O Egito já confessou que Regeni foi investigado pela polícia, e em outubro de 2019 reafirmou a intenção de colaborar.Em dezembro do último ano, arrancou em Itália uma comissão parlamentar de inquérito à morte de Regeni. Numa audição, os investigadores detalharam que Regeni foi torturado durante dias, com murros, pontapés, golpes com bastão e marretas. Terá morrido a 1 de fevereiro, por ter partido o pescoço. Itália acredita que Regeni foi parar às mãos dos serviços egípcios com a ajuda do seu colega de casa no Egito, de um dirigente sindical e da sua intérprete.Pif, realizador e ator italiano, aliou-se ao jornal La Repubblica para trazer de Cambridge a bicicleta que Regeni costumava usar pela cidade. A sua viagem foi acompanhada pelo jornal que captou o momento em que Pif entregou a bicicleta a Paola e a Claudio, mãe e pai de Giulio Regeni, à irmã Irene e ao advogado da família."Ela voltou, mas Giulio não", lamentou a mãe.