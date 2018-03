A Finlândia está a terminar um depósito subterrâneo que pode durar 100 mil anos.

A referência à Arca de Noé no título deste artigo não é uma associação directa ao episódio bíblico, mas sim ao Banco Mundial das Sementes, popularmente conhecido por "Arca de Noé das Sementes", um abrigo criado em 2008 na Noruega para guardar milhares de espécies de sementes existentes no mundo. É uma despensa subterrânea para a eventualidade de uma catástrofe natural.



Esta Arca de Noé norueguesa foi construída para poder ser acedida. Já a Arca de Noé que os seus vizinhos finlandeses estão a guardar no subsolo tem o intuito oposto: não ser acedida. Nunca mais.



O abrigo chama-se Onkalo, que em finlandês significa "cavidade", "buraco", ou "sítio escondido". Está a ser construído em Olkiluoto, numa remota e desabitada ilha.



Até à eternidade

Desde o início da era nuclear que se sabia que esta energia gerava o seu próprio lixo (ou resíduos) e que havia que armazená-lo longe do meio ambiente e do Homem.



O projecto finlandês é pioneiro a nível mundial, mas não começou assim. Nos anos 80, o objectivo era seguir o que outros países – como os EUA ou os vizinhos suecos – já faziam, armazenando os desperdícios de forma temporária. Por exemplo, em tanques, que requerem as chamadas "despesas de manutenção", como vigilância, energia, conservação, etc.



O que a Finlândia está a fazer é um abrigo definitivo. Uma vez concluído e cheio, pode ser selado e nunca mais ser acedido num prazo de 100 mil anos (estima-se que alguns resíduos nucleares permaneçam radioactivos durante esse tempo), uma ninharia em comparação com os 1,8 milhões de anos que tem o granito finlandês onde o projecto está a ser escavado.



Os lixos vão ser armazenados em cilindros de ferro fundido revestido de cobre. Serão depois aconchegados e impermeabilizados por uma camada de argila bentonítica, que absorve a água e serve de amortecedor para os movimentos geológicos que possam ocorrer.



O subsolo do local foi escrutinado para se ter a certeza de que não tem riquezas (minérios ou petróleo) que um dia – daqui a dezenas de milhares de anos – levem os filhos dos filhos dos nossos filhos a escavarem no local e se deparem com uma urna funerária radioactiva.



O prazo temporal é tão vasto que os responsáveis têm questões quase filosóficas: como deixar um aviso de "Não entrar" que seja visto pelos nossos descendentes daqui a 100 mil anos?



Artigo originalmente publicado na edição n.º 699, de 21 de Setembro de 2017.