Espanha está a lidar com um surto de coronavírus ligado a uma festa numa discoteca de Córdoba. No evento, que assinalava o fim das aulas do ensino secundário, estiveram 400 pessoas. Até agora, 73 testaram positivo à Covid-19 Este é o maior surto ativo entre os 21 detetados na região da Andaluzia. A discoteca em questão chama-se Babylonia e foi encerrada pelas autoridades de saúde.O presidente da câmara de Córdoba apelou aos jovens que estiveram na festa para realizarem testes e respeitarem as regras de isolamento, não saindo de casa e mantendo-se afastados dos familiares.As discotecas e bares abriram em Espanha em junho, sem pista de dança e limitados a 30% da lotação.