Duas décadas após a transição, a população de Macau permanece desinteressada em política, graças a uma educação que não favorece o espírito crítico, a melhoria do nível de vida ou o receio de represálias.

Na quarta-feira passada, enquanto dezenas de manifestantes pró-democracia permaneciam barricados na Universidade Politécnica de Hong Kong, do outro lado do estuário do Rio das Pérolas, em Macau a grande notícia do dia era a chegada de um dragão mecânico.

Bill Chou Kwong-ping fala de uma maioria "silenciosa, o que não quer necessariamente dizer que não se interessem por política".

O problema, disse à Lusa o antigo vice-presidente da Associação Novo Macau, o principal grupo pró-democrata da cidade, é que "muitos deles simplesmente sentem-se incapazes de influenciar o resultado das políticas".

O resultado, disse à Lusa Si Tou Fai, presidente da associação Macau People Power, é que os residentes se preocupam mais com "os direitos e interesses do seu próprio grupo".

Foi o que aconteceu em 2014, disse à Lusa Leon Ieong, professor da Universidade de Macau, quando cerca de 15 mil pessoas se juntaram na maior manifestação desde a transição, contra uma lei que previa regalias para titulares dos principais cargos, entretanto retirada pelo próprio Governo.

O fosso político entre Macau e Hong Kong já vem dos tempos da Revolução Cultural chinesa, disse à Lusa a historiadora Catherine Chan See.

Enquanto em Hong Kong ataques à bomba "fizeram com que a população se virasse contra o Partido Comunista", em Macau o descontentamento com a administração colonial levou aos motins "1,2,3", assim conhecidos em referência à data 3 de dezembro (12/3) de 1966, que só terminaram com a assinatura de acordos considerados humilhantes para as autoridades portuguesas.

Os motins mostraram como era ténue o domínio português em Macau, algo refletido tanto na ausência de reformas democráticas como na indiferença face à educação da comunidade chinesa, diz Catherine.

Após o incidente, diz Bill Chou, cresceu a influência das escolas pró-comunistas, onde "aos estudantes era exigida subserviência às autoridades, incluindo o governo de Macau e, mais importante ainda, a Pequim".

Já Si Tou Fai, que estudou numa escola católica de Macau, acredita que os grandes problemas, um ensino deficiente da história da China e a ausência de educação cívica, são transversais a todo o sistema de ensino local.

O também cantor e compositor diz que "o objetivo final é conseguir que os alunos tirem boas notas nos exames e sigam para a universidade, não é cultivar grandes pensadores".

Por outro lado, disse à Lusa Ron Lam U Tou, o último candidato a ficar fora da Assembleia Legislativa nas últimas eleições, em 2017, quase metade da população de Macau nasceu do outro lado da fronteira e os mais velhos "ainda se lembram de quando, na China, não havia nada para comer".

"Nos anos 1990, muitos dos meus colegas de liceu viram os pais ir trabalhar para Taiwan de forma ilegal ou na construção civil", recorda o presidente da Associação da Sinergia de Macau.

Mesmo após a transição o salário médio para aqueles com curso universitário não passava de 4 mil patacas (450 euros) por mês, lembra Ron.

Hoje o salário mediano é de 17 mil patacas (1.900 euros), graças à liberalização do setor do jogo, que permitiu a Macau criar uma reserva financeira cujo valor deverá atingir 627,35 mil milhões de patacas (70,6 mil milhões de euros) no final de 2019.

Dinheiro que permite ao governo "distribuir benefícios" aos diferentes grupos de interesse, "mantendo assim a chamada estabilidade social em Macau", diz Leon Ieong.

"Todos os ditadores sonham com isto, mas não têm dinheiro suficiente. Macau é o sonho de qualquer ditador, porque tem até demasiado dinheiro", acrescenta o académico.

Para quem exige maior abertura política, "o governo tem muitas formas de te punir", diz Leon.

O investigador aponta como exemplo os ativistas Ng Kuok Cheong (despedido pelo Banco da China) e Au Kam San (despedido de uma escola local): "Ambos perderam o emprego devido à sua ideologia".

Também a presidente da Associação Novo Macau, Icy Kam Sut Leng, foi despedida da escola secundária onde dava aulas, acrescenta Bill Chou.

O próprio académico saiu da Universidade de Macau em 2014 após ser acusado de "tentar impor a sua opinião política" aos alunos.

Não admira, diz Leon Ieong, que exista "um receio arreigado", mesmo entre os jovens, de participar publicamente em atividades de cariz político.