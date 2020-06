10 milhões: o número de casos de Covid-19 que a OMS estima atingir na próxima semana

Tedros Ghebreyesus, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, estimou esta quarta-feira que o número de novos casos de coronavírus no mundo deverá atingir os dez milhões na próxima semana.





Agora, o valor situa-se nos 9.3 milhões.Ghebreyesus também afirmou durante a conferência de imprensa que apoiava a decisão da Arábia Saudita de banir peregrinos do estrangeiro das celebrações do Haj, para limitar a propagação do novo coronavírus.Segundo o diretor-geral da OMS, a organização encontra-se a apoiar muitos países a lidar com as dificuldades em obter concentradores de oxigénio, dispositivos que aumentam o fluxo de oxigénio para ajudar os pacientes de Covid-19 a respirar. "A procura está a superar a oferta", lamentou.

Mike Ryan, que lidera o programa de emergências da OMS, afirmou que a pandemia em muitos países da América ainda não tinha chegado ao pico, e que era "ainda intensa", especialmente nas Américas Central e do Sul.

"Caracterizaria a situação como ainda a evoluir, sem ter chegado ao seu pico, e provavelmente irá resultar em números sustentados de casos e mortes nas próximas semanas", considerou Ryan.



Muitos países nesta região passaram por aumentos de casos na ordem dos 25 aos 50% na passada semana, indicou.