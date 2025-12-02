PALAVRAS CRUZADAS, 01 de dezembro 2025

Nova sede da Spinumviva pertence à filha do CEO da Dourogás
Alexandre R. Malhado
O Governo não fez choradinho com o impacto orçamental das propostas da oposição.
A propósito das tolices que se disseram em torno da visita de Ronaldo a Trump, lembrei-me de uma de muitas letras geniais de Chico Buarque: “Geni e o Zepelim”.
Em muitas unidades, cada magistrado gere, simultaneamente, mais de mil inquéritos.
A literacia mediática e digital da maior parte da população não lhe permite saber que os seus dados são usados e para quê, menos ainda que as fotos que inocentemente publica são transformadas em lições para melhorar a inteligência artificial.