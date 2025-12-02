PALAVRAS CRUZADAS, 24 de novembro 2025

Sábado – Pense por si

24 de novembro 2025

Gonçalo Capitão
Gonçalo Capitão

CR7 e o zepelim

A propósito das tolices que se disseram em torno da visita de Ronaldo a Trump, lembrei-me de uma de muitas letras geniais de Chico Buarque: “Geni e o Zepelim”.

