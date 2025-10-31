Sábado – Pense por si

Palavra Mágica

Palavra Mágica 31 de outubro

31 de outubro de 2025 às 15:44
As mais lidas

Ver mais jogos
Tópicos Futebol Indústria do petróleo e do gás Parlamento Política
Investigação
Opinião Ver mais
Pedro Ledo
Pedro Ledo
Cyber crónicas

Defesa Institucional para ciberataques!

Nenhuma tecnologia, por mais avançada, pode compensar a falta de consciência e responsabilidade humana. O erro humano continua a ser a principal causa de incidentes de segurança — e isso não resulta de má-fé, mas de desinformação e hábitos incorretos.

Menu shortcuts

Palavra Mágica 31 de outubro