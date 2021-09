O novo autarca de Lisboa é Carlos 'Currencies', assim lhe chama página de notícias em inglês

Página "Prime Time Zone" parece fazer tradução automática de algumas notícias portuguesas. No rescaldo das eleições Carlos Moedas é chamado de Coins e Curruencies, duas palavras inglesas para moedas.

O site de notícias em inglês Prime Time Zone deu atenção às eleições autárquicas da noite passada em Portugal. No entanto, no que parece ser uma tradução automática, o vencedor em Lisboa é chamado de Carlos "Currencies" ou "Coins" dependendo dos momentos do texto.