Jovem detida em Madrid por fingir o seu próprio sequestro e pedir resgate à mãe

Uma jovem de 24 anos, de origem ucraniana, foi detida a semana passada em Madrid, pela Polícia Nacional, após ter sido acusada de fingir o seu próprio sequestro. Na altura, a mãe encontrava-se de férias, fora de Madrid, e a filha combinou com vários amigos que deveriam pedir um resgate à sua mãe de 2.139 euros.



Tanto o namorado da jovem como a própria justificaram este ato dizendo que precisavam do dinheiro. No final, os lucros iam ser partilhados.

O alegado sequestro teria ocorrido no dia 14 de junho, no apartamento da jovem. Ao longo do dia seguinte a mãe foi recebendo mensagens com ameaças ao bem-estar da filha se não entregasse o dinheiro. Quando chegou a casa, no final desse dia, não viu a filha em casa e notou a falta do computador, um tablet e o jogo de chaves do carro. Acabou a denunciar o que achava ser o sequestro da filha e indicou à polícia que a mesma estava a fazer um tratamento psicológico, mas que nunca tinha feito nada deste género.



Os autores das ameaças apagaram as mensagens enviadas à mãe da jovem, mas esta foi tirando várias fotografias às mesmas. Nos textos, diziam coisas como: "Só nos interessa o nosso dinheiro. A rapariga é-nos indiferente. E asseguro-lhe que se vai arrepender a vida toda. Este não é um filme onde os bons ganham. Vai a sofrer na sua pela a tortura à sua filha", segundo cita o jornal El Mundo.



No dia 16 de junho, a Polícia Judiciária combinou um local, com a mãe, para a entrega do dinheiro. No entanto, nesse mesmo dia a jovem apareceu com o namorado na sua casa, para surpresa dos agentes à paisana que vigiavam o local. Depois de interrogados pela polícia e de várias contradições, o namorado da jovem confessou o sucedido e juntamente com eles foram detidas outras duas pessoas envolvidas no caso.

O advogado Juan Gonzalo Ospinia, ainda conseguiu libertar a jovem dois dias depois de ter sido detida, e de ter negado os factos perante o juiz. Ainda assim, Juan Gonzalo Ospina pediu que fossem feitas novas investigações, uma vez que garante que a jovem foi mantida durante 24 horas num navio, por amigos do namorado.