6 planos para o fim de semana: petiscos, leitura queer e provas de vinhos

Em Lisboa, o Teatro Aberto estreia uma nova peça e o Palácio Chiado tem novo menu. Em Matosinhos e em Montargil, há petiscos e vinhos à prova.

O restaurante do alojamento Montargil Monte Novo, chefiado por Miguel Varela, tem novas propostas para este verão

O restaurante do alojamento Montargil Monte Novo, chefiado por Miguel Varela, tem novas propostas para este verão DR

1. Este sábado, 20, e também no próximo, 27, a garrafeira Garage Wines, em Matosinhos, vai ser casa de uma festa ao fim da tarde com mais de 30 rosés em prova, de várias regiões nacionais e internacionais, além de animação com banda sonora de DJ. Entre as 17h30 e as 22h, há encontro marcado para experimentar vinhos - do Douro ao Alentejo, do Dão ao Vinho Verde, passando pela Bairrada, Tejo, Lisboa, Beira Interior, Algarve, Madeira, Provence, Rioja, Luberon e Penedè. Para provar os vinhos, cada participante recebe um copo Riedel. Os bilhetes têm o valor de €15 por sábado.

2. Do Museu ao Jardim: Ciclo de Leitura Queer é exatamente o que diz ser: um ciclo de leitura queer que quer celebrar o Mês do Orgulho. Onde? No MAC/CCB e no Jardim das Conchas, ambos em Lisboa. Quando? A 21 e 23 de junho. A partir de Manifesto Contrassexual, de Paul B. Preciado, o evento propõe "uma experiência de leitura e de encontro que cruza diferentes espaços com formas de pensar o corpo, o género e a sexualidade". A primeira sessão, este domingo, dia 21, terá início às 11h no CCB. A segunda sessão acontecerá no Jardim das Conchas, na terça-feira, 23, a partir das 18h30, num ambiente de piquenique. A conceção e orientação está a cargo de Carolina Flores e Maribel Mendes Sobreira. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia para o email servico.educativo.museu@ccb.pt.

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3. Este sábado, 20, o Altis Belém Hotel & Spa, em Lisboa, acolhe o Festival Gastronómico do Solstício, com música ao vivo e DJ sets a animar o espaço. A partir das 18h30, os convidados vão descobrir uma seleção de bites criados pelo chef André Cruz e a equipa do Feitoria, e por chefs convidados. O menu, com bebidas incluídas, custa €75 por pessoa.

4. Junto à Barragem de Montargil, o restaurante Montargil Monte Novo, comandado pelo chef Miguel Varela, tem novas propostas na carta. Tábuas de queijos e enchidos alentejanos (€16), pataniscas de bacalhau com maionese e alho assado (€14), prego de novilho (€18), bifana de porco (€12) e tosta de presunto e queijo de ovelha (€13) são algumas das novidades.

5. Em Lisboa, a peça Caravana está em cena no Teatro Aberto (Rua Armando Cortez, na Praça de Espanha) até 27 de julho - e pode ser vista já este sábado, a partir das 21h30, ou este domingo, 21 de junho, a partir das 16h.

Com encenação de João Pedro Vaz, texto de João Luís Barreto Guimarães e interpretação dos atores Joaquim Horta e Rita Calçada Bastos, o espetáculo "constrói uma trama feita de dúvidas e incertezas que nos convoca a descobrir o que se oculta por detrás das máscaras das personagens." Tudo isto numa caravana, "aparcada num terreno baldio de uma quinta." Os bilhetes custam €17.



O espectáculo "CARAVANA", de João Luís Barreto Guimarães, vai estar em cena no Teatro Aberto até 27 de julho _Filipe_Figueiredo

6. Por último, falamos-lhe sobre a nova carta do Palácio Chiado, em Lisboa. A pensar nos meses de verão, o chef André Pinto apresentou novidades como o gaspacho de melancia e poejo (€16), salada de beterraba com queijo de azeitão DOP (€18) e orzotto de beterraba e vieiras (€29).