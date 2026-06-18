Netflix cancela “The Boroughs” após apenas uma temporada

A Netflix decidiu não renovar The Boroughs para uma segunda temporada, colocando um ponto final numa das suas mais ambiciosas apostas de ficção científica de 2026.

Criada por Jeffrey Addiss e Will Matthews e produzida executivamente por Matt e Ross Duffer - os criadores do fenómeno mundial Stranger Things, a série acompanhava um grupo de idosos residentes numa comunidade no Novo México que se vê confrontado com uma conspiração sobrenatural envolvendo monstros, juventude eterna e forças ocultas. O elenco reunia nomes consagrados como Alfred Molina, Geena Davis, Bill Pullman, Alfre Woodard, Clarke Peters e Denis O’Hare.

Apesar da receção crítica favorável, The Boroughs não conseguiu transformar o entusiasmo inicial em audiência sustentada. Segundo os dados semanais de audiência divulgados pela Netflix e analisados pelo portal especializado What's on Netflix, The Boroughs registou 5,6 milhões de visualizações na estreia, subiu para 9,5 milhões na semana seguinte, mas caiu para 3,7 milhões na terceira semana, um desempenho que meios como o site Deadline, apontam como insuficiente para justificar a renovação da série tendo em conta os custos de produção.

A notícia do cancelamento chega numa altura em que tanto o elenco como os produtores previam a continuidade da história. A plataforma norte-americana de streaming não explicou publicamente as razões do cancelamento até agora, mas os dados de audiência divulgados mostram que a série teve um arranque modesto para os padrões de uma produção associada aos irmãos Duffer.

A decisão reforça a reputação da Netflix de cancelar séries após apenas uma temporada quando estas não atingem os objetivos internos de audiência, mesmo em casos de boa receção crítica. 1899, dos criadores de Dark; Archive 81, The Midnight Club e O Legado de Júpiter são alguns dos casos mais recentes.