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Netflix cancela “The Boroughs” após apenas uma temporada

Série produzida pelos irmãos Duffer, criadores de “Stranger Things”, não terá continuação apesar das críticas positivas; audiência ficou aquém das expectativas da plataforma.

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Netflix cancela “The Boroughs” após apenas uma temporada
Tiago Neto 18 de junho de 2026 às 14:30
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Denis O'Hare (à esquerda) e Alfred Molina são parte do elenco
Denis O'Hare (à esquerda) e Alfred Molina são parte do elenco Netflix

A Netflix decidiu não renovar The Boroughs para uma segunda temporada, colocando um ponto final numa das suas mais ambiciosas apostas de ficção científica de 2026.

Criada por Jeffrey Addiss e Will Matthews e produzida executivamente por Matt e Ross Duffer - os criadores do fenómeno mundial Stranger Things, a série acompanhava um grupo de idosos residentes numa comunidade no Novo México que se vê confrontado com uma conspiração sobrenatural envolvendo monstros, juventude eterna e forças ocultas. O elenco reunia nomes consagrados como Alfred Molina, Geena Davis, Bill Pullman, Alfre Woodard, Clarke Peters e Denis O’Hare.

Apesar da receção crítica favorável, The Boroughs não conseguiu transformar o entusiasmo inicial em audiência sustentada. Segundo os dados semanais de audiência divulgados pela Netflix e analisados pelo portal especializado , The Boroughs registou 5,6 milhões de visualizações na estreia, subiu para 9,5 milhões na semana seguinte, mas caiu para 3,7 milhões na terceira semana, um desempenho que meios como o site , apontam como insuficiente para justificar a renovação da série tendo em conta os custos de produção.

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A notícia do cancelamento chega numa altura em que tanto o elenco como os produtores previam a continuidade da história. A plataforma norte-americana de streaming não explicou publicamente as razões do cancelamento até agora, mas os dados de audiência divulgados mostram que a série teve um arranque modesto para os padrões de uma produção associada aos irmãos Duffer.

A decisão reforça a reputação da Netflix de cancelar séries após apenas uma temporada quando estas não atingem os objetivos internos de audiência, mesmo em casos de boa receção crítica. , dos criadores de Dark; , e  são alguns dos casos mais recentes.

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